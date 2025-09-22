De ahijado de Arturo Vidal a mejor del mundo: la historia de Ousmané Dembelé, el astro que conquistó el Balón de Oro

“Ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo y es como mi padre”. Con esas palabras un emocionado Ousmane Dembelé describió a Luis Enrique, segundos después de haberse adjudicado su primer Balón de Oro, luego de una temporada de ensueño con el PSG, donde conquistó la Ligue 1 y la primera Champions League de la historia del club francés.

A pesar de esa emotiva referencia a su DT, la relación del delantero con el asturiano ha pasado por diversas etapas tanto en su paso por Barcelona, como en su reencuentro en París. De hecho, a fines de septiembre del año pasado, el atacante fue marginado por el entrenador por indisciplina.

En aquella ocasión, los medios franceses reportaron un fuerte altercado entre el jugador y el estratega, luego de que este lo sustituyera en los últimos minutos del duelo frente al Rennes. Ahí la discusión se dio después de que el adiestrador le reprochara algunas decisiones tácticas.

“Cuando un jugador no cumple con las obligaciones, se le aparta; pero cuando responde a las mismas, está listo. Soy duro cuando hay que ser duro y más permisivo cuando tengo la oportunidad. Mi papel es ese”, explicó posteriormente el exseleccionador de España.

El caso se cerró con unas disculpas del delantero. Meses más tarde, volvió a ser relegado después de que fuese expulsado en un partido ante el Bayern Múnich. A modo de castigo, fue suplente dos partidos seguidos. Sin embargo, luego de esos incidentes, Dembélé fue sobresaliente para su equipo y lo condujo a los mayores éxitos en su historia.

Después de grandes campañas con el Rennes y el Borussia Dortmund, el francés dio el gran salto de su carrera al ser fichado por el Barcelona, en más de 105 millones de euros y otros 40 en variables, siendo el traspaso más caro en ese momento de la historia del fútbol francés. En Catalunya se encontraría con Arturo Vidal, quien cumplió un rol clave en esos primeros años en el cuadro culé.

En ese sentido, el oriundo de San Joaquín fue fundamental dándole contención al astro, cuando el galo fue castigado por indisciplina al faltar a un entrenamiento por quedarse dormido después de una noche jugando PlayStation.

“A veces se habla mucho de lo que pasa fuera del campo y no dentro. Es joven y necesita cariño y consejos”, dijo el King en aquel momento. Mientras que la prensa española destacó este rol de apadrinamiento.

“Parece asumir un cierto punto de guía para Dembélé, con el que se vio hablar sobre el terreno de juego y en el túnel de vestuarios del Philips Stadion, corrigiéndole y apoyándole. Los dos se juegan mucho pues quieren consolidarse en el once inicial de un Barça en el que la titularidad está muy cara”, escribió Sport en esa ocasión.

Vidal se manifestó tras conocer el éxito de su amigo. “Felicitaciones hermano. Merecido crack, a seguir por más“, publicó en su cuenta de Instagram.

Su paso por el elenco catalán le dio tres títulos de LaLiga, dos Copa del Rey, dos Supercopas de España. Sin embargo, en el plano internacional no pudo conseguir mucho con el equipo. Eso sí, en 2018 se sacó esa espina con su selección y levantó la Copa del Mundo en Rusia.

La gloria con el PSG

Después de un paso agridulce por el Barcelona, Ousmane Dembélé firmó en el PSG, por un poco más de 50 millones de euros, con la idea de ser uno de los puntales de un equipo cuya obsesión era conseguir la esquiva Champions League.

En la reciente temporada, su faceta goleadora fue decisiva, ya que anotó el gol del triunfo sobre el Monaco en la final de la Supercopa de Francia y se transformó en el máximo artillero de la Ligue 1.

En la última temporada conquistó cinco títulos: Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa (ya en el comienzo de la 2025/2026). De ellas, las cuatro primeras fueron computadas para elegirlo como el ganador del Balón de Oro.

Durante el curso 2024-25, disputó 53 partidos, marcando 35 goles y brindando 16 asistencias, cifras que lo elevaron con la máxima estrella, con la madurez de sus 28 años y con el mérito táctico de su entrenador por haberlo empleado como un falso 9.

Vida hermética

Poco se sabe de la vida personal de Dembélé, quien es hijo de madre francesa y padre maliense. Su infancia fue de esfuerzo y el balón fue su refugio. “Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia, pero ahora todo está bien. Éramos gente tranquila y con mi pandilla siempre jugábamos a fútbol. Era lo que más me gustaba de niño”, confesó hace algunos años.

En cuanto a la religión practica el Islam, mientras que está casado con la influencer marroquí Rima Edbouche, con quien tiene una hija.