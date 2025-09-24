SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

En un documento de 52 páginas, al que tuvo acceso El Deportivo, la Unidad Disciplinaria argumenta las decisiones que adoptó respecto del accidentado encuentro entre los estudiantiles e Independiente, en Avellaneda. El equipo chileno apeló este viernes.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Los graves incidentes en el partido entre Independiente y la U. [e]FACUNDO MORALES

Este jueves, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules accedieron a esa instancia después de una accidentada llave frente a Independiente. El partido de vuelta, en Avellaneda, estuvo marcado por incidentes de los más graves que recuerde el fútbol sudamericano. El segundo tiempo ni siquiera pudo disputarse producto de los desmanes protagonizados por hinchas de ambas escuadras.

El partido “continuó” y terminó en Luque, donde funciona la Conmebol. El jueves 4 se conocieron las drásticas sanciones que aplicó la entidad que preside Alejandro Domínguez. En el caso de los azules, lo único que se puede celebrar es el acceso a la ronda de los 16 mejores del torneo. Lo demás tiene consecuencias nefastas: los estudiantiles tendrán que jugar sus próximos siete partidos internacionales como locales sin público. Fuera de casa, no podrán recibir respaldo en la misma cantidad de compromisos. Además, acumularon US$ 270 mil en multas: US$ 150 mil por los actos de violencia protagonizados por sus hinchas y US$ 120 mil que corresponden a un acto de carácter racista de un hincha que imitó los movimientos de un mono. La entidad que rige al fútbol sudamericano no acogió la alusión a una histórica incidencia que involucra a Marcelo Díaz en el tiempo en que brillaba en Racing, el archirrival del Rojo.

La apelación

El Deportivo accedió a los fundamentos del fallo emitido por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. Los azules los solicitaron para realizar la apelación, que está a cargo del abogado Gerardo Acosta. Buscan rebajar el castigo del público de local y la millonaria multa. El dictamen está firmado por su presidente, Eduardo Gross, el vicepresidente, Amarilis Belisario y el miembro Lucas Ribeiro. En 52 páginas, se describen hechos y, principalmente, se resumen las posturas entregadas por cada uno de los clubes.

Hay, naturalmente, una serie de menciones a la responsabilidad del club local, en su rol de organizador del espectáculo y por la participación de sus hinchas en las graves agresiones a los fanáticos universitarios. De hecho, el equipo argentino fue descalificado del torneo, deberá jugar sus próximos siete encuentros internacionales como local y siete como visita sin sus hinchas y acumuló US$ 250 mil dólares en multas.

Hinchas de la U en el partido ante Independiente (Foto: Photosport) JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

La U intentó defenderse. El escrito menciona la serie de irregularidades que los azules expusieron para acreditar la responsabilidad del club local y un ambiente hostil desde la antesala del encuentro. “En primer lugar, la Universidad de Chile se refiere al contexto en el cual ocurrieron los hechos de violencia, señalando que la inusitada violencia generada en el estadio fue consecuencia de un sistema o conjunto de hechos concomitantes o conexos -antes, durante y después del partido- que resultan injustificables y dan cuenta de una negligencia tan grave de parte de Independiente que es equiparable a una intencionalidad por parte del club local”, consigna.

En esa línea, hay alusiones a declaraciones de Julio Vaccari, entonces técnico del Rojo, llamando a ganar el partido como fuera y, si era necesario “haciendo trampa”. También menciona la detonación de fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel Intercontinental, donde se concentraron para esperar el compromiso. También menciona el robo de una bandera por parte de hinchas locales “sin que el club organizador interviniera para impedirlo.

El club estudiantil también imputó graves fallas al club organizador como explicación para los problemas. “Universidad de Chile pasa al argumento de que existieron dos situaciones que son clara manifestación de la negligencia grave e inexcusable del club organizador: 1) ubicar a la hinchada visitante arriba de una tribuna donde se ubicaba una facción muy exaltada de la parcialidad local y sin ningún tipo de separación, protección, reja, plexit o cualquier tipo de elemento de seguridad que evitaran los conatos entre las hinchadas, así como la ausencia total de personal de seguridad y/u orden público; y 2) que los sistemas de seguridad implementados por Independiente no evitaron ni adoptaron ningún tipo de medidas para evitar el robo banderas de la Universidad de Chile y su posterior exhibición en forma desafiante hacia la hinchada de visita. Este hecho generó que se iniciaran una serie de acciones violentas entre la parcialidad local (ubicada en la tribuna baja y en una ‘garganta’ o tribuna ubicada a un costado de la tribuna asignada al visitante) y la parcialidad visitante, ubicada en la tribuna alta”.

En relación a la incidencia que motiva la acusación de racismo, la U presentó a Marcelo Díaz para intentar defenderse de la grave acusación. “El club rechaza categóricamente esta acusación, y explica que el episodio del plátano hace relación con el jugador Marcelo Díaz y la anécdota para recordar a los hinchas de Independiente que Marcelo Diaz estaría en el campo de juego y que, si llegaba a comer un plátano, ellos ya sabían la consecuencia. Explica Universidad de Chile que no se trataría de un gesto discriminatorio, pues se puede apreciar que el hincha solo sostiene en su mano el plátano y hace gestos como de tener frío, pero no amaga comerse el plátano como un mono, y tampoco hace gestos de mono con el plátano en la man a modo de recordatorio de aquella anecdótica situación ocurrida años antes”, dice.

El juicio de la Conmebol

En el mismo escrito, en la página 46, la entidad con sede en Luque comienza lamentando la gravedad los hechos de violencia que marcaron el duelo.

“En primera medida, se debe destacar la gravedad de las infracciones de las cuales es responsable Universidad de Chile, como son los actos de agresión, violencia, lanzamiento de objetos a otros espectadores, activación de objetos pirotécnicos, entre otros, los cuales constituyen infracciones muy graves a la disciplina deportiva”, dice.

De ahí, en adelante, explica las razones de otorgarles 7 partidos de local y de visitante. “Los hechos de violencia cometidos por los aficionados visitantes merecen que la sanción a imponerse sea lo suficientemente disuasoria y ejemplificante con el propósito de reducir al máximo la posibilidad de futuras infracciones”, advierte.

“Así, consta de las pruebas audiovisuales obrantes en el expediente, como de los informes de los oficiales de partido, que fueron los aficionados de Universidad de Chile quienes comenzaron a arrojar objetos contundentes y líquidos a la hinchada rival, desde antes de iniciarse el partido. Y también consta en las mencionadas pruebas que los disturbios ocasionados por hinchas visitantes se produjeron también durante el entretiempo y en lo poco que duró el segundo tiempo”, señala.

“Lo mencionado, va con lo exhibido en el Video 10, prueba donde se observa a un hincha de Universidad de Chile, en la parte interna de la tribuna, exclamando ”somos los de abajo” e insultos posteriores, portando un cuchillo de dimensiones medianas y a otros aficionados rodeándolo, mientras utilizan pasamontañas. Todos estos elementos, permiten a esta Comisión concluir que el ánimo de muchos de los aficionados visitantes fue siempre de causar caos y desorden dentro del estadio", clarifica.

En relación a la multa de US$120 mil, la Conmebol no creyó la justificación de los azules." Los argumentos por los cuales el club pretendió se les exonere de responsabilidad no generaron la suficiente convicción en esta Comisión de que no se haya tratado de un acto de racismo; por el contrario, esta Comisión observó Video 1 a un mono con la intención de provocar y burlarse de un aficionado de Independiente, y no consideró relevante para estos efectos la anécdota de milagroso. Ahora bien, debe señalarse que la Universidad de Chile es reincidente en este tipo de conductas, pues fue sancionado por un acto discriminatorio cometido por uno de sus hinchas en el expediente CL.O-139-25. Por lo tanto, se configuró en el presente caso un elemento agravante de responsabilidad del club. Por otro lado, no se observan elementos de atenuación de la responsabilidad", complementa.

Más sobre:Universidad de ChileLa UCopa SudamericanaIndependienteFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Candidatos del distrito 20 se miden en Debate Parlamentarias 2025 organizado por La Tercera y la UNAB

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

3.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt
Chile

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil
Tendencias

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini
El Deportivo

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

La sentida autocrítica de Matías Almeyda tras la dramática derrota del Sevilla de Alexis y Suazo como local

En Inglaterra apuntan a Dibu Martínez como uno de los causantes de la profunda crisis del Aston Villa

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016
Cultura y entretención

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU
Mundo

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Zelenski ve “muy positivo” el “gran cambio” de Trump al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”

Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior” para dar respuesta a las “agresiones” de EE.UU.

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?