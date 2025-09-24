SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar en la Sudamericana: “La base del equipo empezó con nosotros”

El cuadro granate debe enfrentar al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana con Lanús. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Lanús dio un golpe inesperado en el Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino igualó 1-1 con Fluminense en Río de Janeiro y, gracias al 1-0 obtenido en la ida, se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El resultado eliminó a uno de los grandes candidatos del torneo.

En medio de la euforia por la clasificación, Pellegrino destacó el mérito de sus dirigidos ante un rival de jerarquía. “Los partidos fueron ajustados. Nosotros merecíamos un poco más, pero hoy el rival creó muchas más situaciones que en Argentina. Sabíamos que el inicio iba a ser muy fuerte en este estadio, lo sufrimos, ahí nos pudieron convertir. Pero también sabíamos que si teníamos precisión, cuando bajara el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa”, explicó.

El técnico argentino valoró especialmente la madurez con la que su equipo enfrentó la presión del Maracaná. “Jugamos con un rival de mucho nivel, jugadores de mucha jerarquía. Este es un partido que nos va a ayudar mucho a ganar confianza porque supimos pasar el primer envión de Fluminense, que fue muy fuerte, y pudimos adaptarnos a las circunstancias”, apuntó.

Lanús avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana.

La celebración, sin embargo, tuvo un momento de tensión. En el entretiempo, un violento enfrentamiento entre la policía brasileña y los hinchas de Lanús detuvo el partido por casi 20 minutos. “Primero fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque la mayoría de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada y estaban preocupados. Cuando hay acciones violentas que uno no puede controlar, es imposible jugar tranquilos. Queríamos tener certeza de que estaban bien. Por suerte nos tranquilizaron, pero claro, la sensación fue de angustia”, relató Pellegrino.

Su recuerdo de la U

Con el pase asegurado, Lanús espera por Universidad de Chile o Alianza Lima en la ronda de los cuatro mejores. Si los azules avanzan, Pellegrino se reencontrará con el club que dirigió en 2023. Consultado por esa posibilidad, el entrenador no ocultó su vínculo con los universitarios. “Con el rival que toque, obviamente que vamos a tratar de dar todo en esa semifinal”, dijo antes de referirse directamente a su exequipo. “La U es un club especial, lo ha sido para mí. Estuve esa temporada en el club, pero fue un año muy difícil, muy difícil”, reconoció.

El técnico incluso se permitió destacar el legado que, según él, dejó en el plantel laico. “Creo que la base del equipo que está jugando hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso. La U es un club por el que siempre voy a tener aprecio”, subrayó.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ChilenoFútbol NacionalLanúsMauricio PellegrinoLa UUniversidad de ChileCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Por solicitud del Minsal: el desconocido pronunciamiento del Cavei ante nuevo medicamento contra el virus sincicial

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.
Chile

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup
El Deportivo

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar en la Sudamericana: “La base del equipo empezó con nosotros”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Mundo

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?