Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar en la Sudamericana: “La base del equipo empezó con nosotros”

Lanús dio un golpe inesperado en el Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino igualó 1-1 con Fluminense en Río de Janeiro y, gracias al 1-0 obtenido en la ida, se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El resultado eliminó a uno de los grandes candidatos del torneo.

En medio de la euforia por la clasificación, Pellegrino destacó el mérito de sus dirigidos ante un rival de jerarquía. “Los partidos fueron ajustados. Nosotros merecíamos un poco más, pero hoy el rival creó muchas más situaciones que en Argentina. Sabíamos que el inicio iba a ser muy fuerte en este estadio, lo sufrimos, ahí nos pudieron convertir. Pero también sabíamos que si teníamos precisión, cuando bajara el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa”, explicó.

El técnico argentino valoró especialmente la madurez con la que su equipo enfrentó la presión del Maracaná. “Jugamos con un rival de mucho nivel, jugadores de mucha jerarquía. Este es un partido que nos va a ayudar mucho a ganar confianza porque supimos pasar el primer envión de Fluminense, que fue muy fuerte, y pudimos adaptarnos a las circunstancias”, apuntó.

Lanús avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana.

La celebración, sin embargo, tuvo un momento de tensión. En el entretiempo, un violento enfrentamiento entre la policía brasileña y los hinchas de Lanús detuvo el partido por casi 20 minutos. “Primero fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque la mayoría de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada y estaban preocupados. Cuando hay acciones violentas que uno no puede controlar, es imposible jugar tranquilos. Queríamos tener certeza de que estaban bien. Por suerte nos tranquilizaron, pero claro, la sensación fue de angustia”, relató Pellegrino.

Su recuerdo de la U

Con el pase asegurado, Lanús espera por Universidad de Chile o Alianza Lima en la ronda de los cuatro mejores. Si los azules avanzan, Pellegrino se reencontrará con el club que dirigió en 2023. Consultado por esa posibilidad, el entrenador no ocultó su vínculo con los universitarios. “Con el rival que toque, obviamente que vamos a tratar de dar todo en esa semifinal”, dijo antes de referirse directamente a su exequipo. “La U es un club especial, lo ha sido para mí. Estuve esa temporada en el club, pero fue un año muy difícil, muy difícil”, reconoció.

El técnico incluso se permitió destacar el legado que, según él, dejó en el plantel laico. “Creo que la base del equipo que está jugando hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso. La U es un club por el que siempre voy a tener aprecio”, subrayó.