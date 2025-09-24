SUSCRÍBETE
A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana

El conjunto argentino logró igualar 1-1 en el duelo de revancha disputado en el estadio Maracaná y avanzó a las semifinales.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: ClubLanús.

Lanús consiguió dar la sorpresa en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, consiguiendo eliminar de la competencia a Fluminense en el estadio Maracaná. El conjunto argentino llegó a este duelo con una mínima ventaja tras haber vencido a los brasileños en el duelo de ida por 1-0.

Por lo mismo, el conjunto carioca salió con todo a enfrentar el duelo y pudo igualar rápido la serie gracias a la anotación de Agustín Canobbio en el minuto 20.

A pesar de esto, la escuadra transandina se las arregló para encontrar el empate. En los 67′ Dylan Aquino decretó el que sería el definitivo 1-1 que le permite a los granates seguir en la competencia y continuar en la espera de su próximo rival que saldrá entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

De esta manera, en el caso de que avance el elenco a cargo de Gustavo Álvarez, los azules tendrán, en el papel, mayores posibilidades de seguir en competencia para soñar con una nueva final en el torneo.

No obstante, es necesario indicar que Lanús también sabe lo que es triunfar en este torneo. Fue campeón de la edición de 2013 y finalista en 2020. Además, jugará su segunda semifinal consecutiva. En 2024, llegó a esa instancia y cayó con Cruzeiro.

Los elogios de Mauricio Pellegrino a Lanús

Tras el duelo, el técnico Mauricio Pellegrino destacó la actuación de sus jugadores en el Maracaná, en especial porque Fluminense tiene “jugadores de mucha jerarquía. Pero cuando hicimos el gol sobre la mitad del segundo tiempo se desordenó. Esto nos servirá para ganar confianza porque pudimos superar el primer envión de ellos”, expresó en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos por el resultado, por nuestros jugadores y también por nuestra gente. Este partido nos va a dar mucha confianza”, continuó el DT.

Luego, reconoció que la posibilidad de enfrentar a la U será algo “especial” para él. “Hicimos una segunda parte buena a todos los niveles, marcamos el gol y tuvimos más situaciones. Si bien sufrimos hasta el final porque es un rival de mucho empaque, estamos felices. El rival que toque, obviamente, vamos a dar todo en la semifinal. La U es un club especial para mí, estuve solo esa temporada (2023), pero creo que la base del equipo de hoy son jugadores que empezaron en nuestro proceso. Siempre le voy a tener aprecio”, señaló.

También tuvo palabras para los incidentes que se registraron en el sector destinado para la barra del equipo. “Sentimos un poco de desconcierto, algo de miedo, porque la mayoría de los chicos tenían familiares en medio de la hinchada, todos estábamos muy preocupados. Somos seres emocionales que no pueden jugar cuando nuestros más cercanos están sufriendo en algún aspecto. Queríamos tener certeza de que nuestra gente estuviera bien, eso fue lo que hizo demorar el partido. Luego, cuando nos dijeron que volvíamos a jugar, no quería que los jugadores se fueran del partido”.

Por último, puso el foco en la preparación para el próximo duelo por el torneo local, en el que tendrán que visitar a Instituto. “Es hora de disfrutar por el esfuerzo hecho, de hablar de nosotros, de mis jugadores. Nos queda poco tiempo de disfrute porque ya nos tenemos que preparar para el domingo. Sin dudas vamos a estar expectantes del rival que nos toque”, cerró.

