La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Los incidentes protagonizados entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña.

Con la tragedia de Avellaneda aún fresca, la Copa Sudamericana vuelve a empañarse por los incidentes. Esta vez en el estadio Maracaná, donde Fluminense se enfrenta a Lanús para definir al primer semifinalista y rival de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se miden el jueves en Coquimbo.

En esta ocasión los protagonistas fueron los hinchas del Granate, quienes se enfrascaron en una batalla campal con la policía brasileña, que se caracteriza por reprimir con dureza cualquier desorden de algún equipo extranjero.

El escándalo comenzó en uno de los baños ubicados dentro de los anillos internos del estadio, donde los simpatizantes quedaron frente a frente con la fuerza policial carioca y la seguridad privada.

🇧🇷🇦🇷 HAY INCIDENTES ENTRE LA POLICÍA BRASILEÑA Y LOS HINCHAS DE LANÚS EN EL MARACANÁ.



👉 El partido se encuentra DETENIDO. pic.twitter.com/r8TsGd7qxx — GoatAnalytics (@GoatAnalytics) September 24, 2025

En ese momento, arremetieron contra los fanáticos transandino, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de gomas. Los disturbios dejaron el anillo interno y se trasladó a las tribunas, donde la policía reprimió con bastonazos y agudizó el escándalo.

Se retrasa el segundo tiempo

Ante el alarmante episodio y la incertidumbre que se vivía en las tribunas, los jugadores de Lanús rápidamente expresaron su preocupación y le manifestaron al árbitro del cotejo que no estaban dadas las condiciones para seguir adelante el encuentro.

Para colmo, cuando parecía que la situación se estaba controlando, nuevamente se desató el conflicto, demorando otra vez el inicio a la segunda etapa, cuando el marcador favorecía por 1-0 al local, con tanto de Agustín Cannobio, a los 20′. En la ida, había ganado el cuadro argentino por la cuenta mínima.

Tras la reanudación, el equipo transandino llegó al empate a través de Dylan Aquino, quien igualó a los 67′. El marcador no se movió y la defensa granate tuvo una actuación heroica para salvar todos los embates del local.

De este modo, el elenco dirigido por el exentrenador de la U Mauricio Pellegrino espera por el desenlace de la llave entre azules y peruanos, que se llevará a cabo este jueves, a las 20.30, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.