SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Un nuevo bochorno se vivió en Río de Janeiro, esta vez entre los simpatizantes argentinos y los uniformados locales, lo que obligó a retrasar el inicio del segundo tiempo.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Los incidentes protagonizados entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña. TNT Sports

Con la tragedia de Avellaneda aún fresca, la Copa Sudamericana vuelve a empañarse por los incidentes. Esta vez en el estadio Maracaná, donde Fluminense se enfrenta a Lanús para definir al primer semifinalista y rival de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se miden el jueves en Coquimbo.

En esta ocasión los protagonistas fueron los hinchas del Granate, quienes se enfrascaron en una batalla campal con la policía brasileña, que se caracteriza por reprimir con dureza cualquier desorden de algún equipo extranjero.

El escándalo comenzó en uno de los baños ubicados dentro de los anillos internos del estadio, donde los simpatizantes quedaron frente a frente con la fuerza policial carioca y la seguridad privada.

En ese momento, arremetieron contra los fanáticos transandino, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de gomas. Los disturbios dejaron el anillo interno y se trasladó a las tribunas, donde la policía reprimió con bastonazos y agudizó el escándalo.

Se retrasa el segundo tiempo

Ante el alarmante episodio y la incertidumbre que se vivía en las tribunas, los jugadores de Lanús rápidamente expresaron su preocupación y le manifestaron al árbitro del cotejo que no estaban dadas las condiciones para seguir adelante el encuentro.

Para colmo, cuando parecía que la situación se estaba controlando, nuevamente se desató el conflicto, demorando otra vez el inicio a la segunda etapa, cuando el marcador favorecía por 1-0 al local, con tanto de Agustín Cannobio, a los 20′. En la ida, había ganado el cuadro argentino por la cuenta mínima.

Tras la reanudación, el equipo transandino llegó al empate a través de Dylan Aquino, quien igualó a los 67′. El marcador no se movió y la defensa granate tuvo una actuación heroica para salvar todos los embates del local.

De este modo, el elenco dirigido por el exentrenador de la U Mauricio Pellegrino espera por el desenlace de la llave entre azules y peruanos, que se llevará a cabo este jueves, a las 20.30, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaLanúsFluminenseViolencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Próximo secretario general de la ONU: un cargo donde las mujeres corren como favoritas

Lo más leído

1.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

2.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén
Chile

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña
El Deportivo

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina
Mundo

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?