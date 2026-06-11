Trump asegura que Colombia tendrá el “apoyo total y la fuerza” de EE.UU. si gana De la Espriella

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar su “respaldo total y absoluto” al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, asegurando que el país latinoamericano contará con todo el respaldo de Washington en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Si Abelardo gana (...) contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor” , aseguró Trump en sus redes sociales, reiterando que es para él “un honor” dar al candidato movimiento Defensores de la Patria su “respaldo total y absoluto”.

El jefe de Estado norteamericano además volvió a calificar a De la Espriella como un hombre “inteligente, fuerte y tenaz” y aseguró que tendrá un “éxito tremendo” como presidente de Colombia al “hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden”.

.@POTUS hoy: ¡Felicitaciones al Candidato Presidencial Colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo De la Espriella, un Líder Inteligente, Fuerte y Duro, por su decisiva Victoria en la primera vuelta de la Elección Presidencial Colombiana! Abelardo lucha incansablemente por, y… pic.twitter.com/dhL1d2SUCK — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) June 10, 2026

El mandatario estadounidense, como ya lo hizo cuando felicitó al candidato apodado “El Tigre” por su victoria en la primera vuelta de las elecciones colombianas, advirtió de que “se enfrentará a un marxista de la izquierda radical” en el balotaje el 21 de junio, en alusión al aspirante del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Un poco después de que el inquilino de la Casa Blanca lo apoyara a través de su red Truth Social, De la Espriella agradeció el gesto del líder republicano, afirmando que “con el respaldo de Estados Unidos y una sólida alianza estratégica entre nuestras naciones, volveremos a encaminar a nuestro país hacia la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”.

En su publicación en X, el abogado derechista además aseguró que “Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente” .