Guía práctica para entender las nuevas reglas arbitrales que se aplicarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a solo un día y la FIFA aprovechará la cita de Norteamérica para implementar una serie de nuevas iniciativas arbitrales que buscan darle más fluidez al juego y sancionar drásticamente a quienes se opongan a su normal desarrollo.

“Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”, aseguró el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, en declaraciones reproducidas por el diario español, Marca.

Guía práctica para entender las nuevas reglas arbitrales del Mundial

Saque de banda y de puerta: cuando una de estas dos jugadas se retrase deliberadamente por parte de un jugador o arquero, se iniciará la cuenta de los 5 segundos por parte del árbitro y si no se ejecuta antes de que pase dicho tiempo, se le dará al equipo rival el saque de banda o un córner si es que era tiro de fondo.

Cambios con tiempo: a las ya conocidas ventanas de cambios, se le añade que las modificaciones deben realizarse con un máximo de tiempo: el jugador sustituido debe abandonar el campo de juego en un plazo máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el reemplazante no podrá ingresar hasta la siguiente interrupción de juego y siempre y cuando haya pasado un minuto. Si son varias las variaciones a la oncena titular, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.

Atención médica por lesión: si un jugador requiere la intervención del cuerpo médico por una lesión dentro del campo de juego, deberá abandonar el campo de juego y permanecer un minuto en dicho lugar antes de volver al partido.

Las nuevas intervenciones del VAR: la asistencia al juez principal amplia sus funciones y ahora podrá llamar al árbitro cuando un jugador sea expulsado por consecuencia de una segunda amarilla incorrecta. También si se amonesta al hombre equivocado y si se concede incorrectamente un saque de esquina, siempre y cuando éste no se haya realizado.

Los jugadores no pueden discutir con la boca tapada: cualquier jugador que se esté enfrentando de manera agresiva, no podrá taparse la boca con la mano, brazo o camiseta y si lo hace, puede ser expulsado.

Si abandona, pierde: el árbitro puede sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el campo de juego en protesta por sus cobros. Norma que también aplicará a los cuerpos técnicos que inciten dicha conducta. Si todo el equipo abandona el campo de juego y provoca la suspensión del mismo, “perderá en principio, dicho partido por incomparecencia”.