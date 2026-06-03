El matemático que acertó los últimos tres campeones predice el Mundial 2026.

A una semana del inicio del Mundial, el matemático alemán Joachim Klement instala el debate sobre los modelos de predicción. El investigador, conocido por desarrollar un sistema que ha identificado a los campeones de las últimas tres Copas del Mundo realiza su proyección. Ahora apunta a que Países Bajos levantará el trofeo en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Su pronóstico se basa en un modelo que combina variables económicas, demográficas y deportivas. Entre ellas aparecen el PIB per cápita, el tamaño de la población, la relevancia que tiene el fútbol dentro de la cultura, el ranking FIFA y un componente aleatorio que busca reflejar la incertidumbre propia del deporte. “La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”, explicó Klement.

Sin embargo, el propio investigador insiste en que sus resultados deben interpretarse con cautela. “Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico de quién será el próximo campeón del mundo se trata de alguien que no tiene remedio”, afirmó.

Klement ve a Países Bajos como próximo campeón del Mundial.

“Es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneda caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir”, añadió.

De acuerdo con la simulación realizada para este Mundial, las semifinales estarán integradas exclusivamente por selecciones de Europa. Portugal eliminaría a Inglaterra, mientras que Países Bajos superaría a España.

La final enfrentaría a neerlandeses y lusitanos, con triunfo para los primeros. El recorrido proyectado también deja varias sorpresas. Argentina sería el único representante sudamericano capaz de alcanzar los cuartos de final, instancia en la que quedaría eliminada frente a Portugal. Antes, Uruguay caería ante la Albiceleste, mientras que Colombia sería eliminada por Croacia y Ecuador por Senegal.

Brasil protagonizaría uno de los resultados más llamativos de la simulación. Según Klement, el Scratch quedará fuera en dieciseisavos frente a Japón.

El académico argumenta esa posibilidad a partir del rendimiento reciente del conjunto asiático. “Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas”, señaló.

El matemático insiste en que los torneos cortos pueden producir resultados de este tipo. “Equipos de menor categoría pueden derrotar a otros que son superiores a partido único”, advirtió.

Pese a la atención que reciben sus predicciones cada cuatro años, Klement descarta convertir su modelo en un negocio. “Me temo que a mi jefe no le haría mucha gracia que yo dedicara más esfuerzo a este asunto, todo este revuelo cada cuatro años ya es más que suficiente para mí”, comentó. “Todo el mundo quiere saber a quién pronostico como campeón del mundo, pero si realmente tuvieran que pagar por ello es probable que su interés fuera considerablemente menor”, agregó.