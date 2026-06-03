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    El dilema de Marcelo Bielsa tras confirmarse la lesión muscular de Giorgian de Arrascaeta

    El volante de Flamengo debió retirarse de las prácticas este martes. El tiempo de recuperación de la dolencia complica al técnico rosarino.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este martes la selección de Uruguay entró en alerta. El equipo que dirige Marcelo Bielsa enfrentó la preocupación por la situación de Giorgian de Arrascaeta, quien debió dejar los trabajos en el Complejo Celeste después de sentir molestias musculares.

    Ante esto, el jugador de Flamengo acudió a un centro asistencial para someterse a los exámenes de rigor que acabaron confirmando un desgarro en el gemelo.

    Esto implica un tiempo aproximado de recuperación de cuatro semanas, que es lo que resta para los dieciseisavos de final. Si Uruguay consigue clasificar como primero o segundo de su grupo, la llave podría desarrollarse el 2 o 3 de julio.

    Es decir, el desgarro lo deja sin posibilidades de disputar la fase de grupos. Cabe mencionar que el zaguero se encontraba recuperándose de una fractura de la clavícula derecha, generada en el partido entre Estudiantes de La Plata y el Mengao por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    En una disputa del balón con Ezequiel Piovi, el jugador uruguayo terminó perdiendo el equilibrio y cayendo de forma pesada sobre el hombro. Si bien intentó continuar, el dolor no se lo permitió y debió ser sustituido.

    Por esto último, su presencia en el Mundial se esperaba para después del viernes 12 de junio, día en el que se cumplía el mínimo de tiempo recomendado para evitar que sufriera una nueva fractura por algún choque.

    Este panorama complica a Marcelo Bielsa, quien ahora debe decidir si lleva al jugador sin la posibilidad de enfrentar los tres primeros partidos, llegando con casi dos meses de inactividad a los dieciseisavos de final, o bien buscar una alternativa.

    Según indica la prensa charrúa, como eventual remplazo de De Arrascaeta surge la figura de Facundo Torres, quien integró la prelista, pero que fue dejado fuera.

    Un mal antecedente

    También recordaron lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022 cuando el técnico de la Celeste de ese entonces, Diego Alonso, decidió llevar a la Copa a Ronald Araujo, quien se había lesionado dos meses antes.

    Si bien lo esperaba para enfrentar los octavos de final, Uruguay no logró superar la fase de grupos. Es más, el futbolista no volvió a jugar hasta enero de 2023.

    La Celeste forma parte del Grupo H de la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. Los charrúas comenzarán su camino en el torneo enfrentando a Arabia Saudita el 15 de junio en Miami.

    Su siguiente desafío será contra Cabo Verde, en la misma ciudad, el 21 de junio y cinco días más tarde deberá viajar hasta Guadalajara para medirse contra España.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026Marcelo BielsaGiorgian de ArrascaetaUruguay

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