Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”

En medio de la preparación para enfrentar a Portugal este sábado en un duelo amistoso, la Roja se enteró del portazo que sufrió su segundo duelo contra la República Democrática del Congo programado para el martes 9 de junio.

El encuentro contra la selección africana debía realizarse en la provincia de Cádiz, al sur de España, pero las autoridades locales no autorizaron el cotejo.

La principal razón para esto es el brote de ébola que afecta al Cogo. Por lo mismo, el municipio hispano indicó que “existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad”, indicó el alcalde Juan Franco.

Añadió que “sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”.

Y la noche de este martes, en la conferencia de prensa previa al amistoso entre el Congo y Dinamarca a disputarse en Bélgica, el técnico Sébastien Desabre se refirió a las alternativas que se manejan.

“Hay otros estadios, existe la posibilidad de jugar a puerta cerrada, hay varias opciones... Nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos y, ocurra lo que ocurra, nos adaptaremos sin problema a todas estas situaciones”, apuntó.

“Creo que se trata simplemente de un problema de ubicación, pero no de la cancelación del partido, ya que las dos selecciones se entienden muy bien y tienen ganas de jugar. Ya veremos, pero respetaremos, por supuesto, las decisiones de carácter sanitario, aunque por ahora, para nosotros, no tienen ningún impacto”, añadió el seleccionador.

De hecho, aclaró que “estamos realizando una concentración completamente normal, como las demás. Todos los jugadores venían de Europa, el personal local respetó los plazos para salir (de la RDC), así que esto no nos afecta en absoluto en nuestra vida cotidiana”, aseguró Desabre.

Por el lado chileno, el gerente de selecciones, Felipe Correa, comentó que “hay una notificación de las autoridades españolas respecto del partido, de las condiciones, que era un partido con público. Estamos en contacto con la autoridades, con la selección del Congo, con el organizador del partido. Mañana (miércoles) juega el Congo frente a Dinamarca, con 27 mil personas. Los jugadores del Congo, de toda la Selección, están en Europa con todos los tests correspondientes”.

“Es un tema en desarrollo. Esperamos tener novedades, de jugar en la misma sede, pero sin público. O jugar en otro lugar de España, o en otro sector. Estamos a una semana, estamos trabajando en el tema. Esperamos que se resuelva, las dos partes estamos disponibles a jugarlo sin público”, cerró.

Cabe señalar que República Democrática del Congo es parte del Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026. Su debut será contra Portugal este 17 de junio en Houston.

Luego tendrán que desplazarse hasta México para enfrentar a Colombia en Guadalajara el día 23 y volverán a Estados Unidos para medirse contra Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.