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    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo al amistoso de las autoridades españolas

    Este martes, las autoridades españolas suspendieron el amistoso por el brote de ébola que afecta al país africano. El duelo está programado para el martes 9, justo tres días después del partido ante Portugal.

     

    En Oeiras, en Portugal, Felipe Correa, el gerente de la Roja, busca soluciones tras el portazo de las autoridades españolas al amistoso que se jugará frente a República Democrática del Congo. El encuentro debía realizarse en la provincia de Cádiz, al sur de España, pero las autoridades locales no autorizaron el cotejo.

    La razón radica en el brote de la enfermedad del ébola ha trastocado el día a día, tanto en el continente africano como el europeo. En esta última zona geográfica han tratado de cerrar todo contacto para evitar la propagación del virus. Una medida que, incluso, ha provocado colaterales daños al mundo del fútbol.

    Lo cierto de que este nuevo brote de la enfermedad ya ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud en ese país en centro del continente africano, donde se han detectado más de 900 casos, además de 200 muertes sospechosas.

    Frente a tal escenario, el municipio que fungía como organizador del partido, ha tomado drásticas respecto de este duelo. “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad. Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, advirtió el alcalde Juan Franco.

    Por lo mismo, en la Roja ya se adelantan a la jugada considerando que tras el partido ante Portugal, que se jugará el sábado 6, a las 13.45 horas, quieren jugar otro duelo internacional. Suspender el duelo ante el Congo alteraría toda la planificación.

    Durante las últimas horas, Felipe Correa ha iniciado contactos con la gente de la Federación africana para buscar soluciones. Según información recabada por El Deportivo, se estudia la posibilidad de jugar el partido a puertas cerradas, en el mismo estadio. En caso que no se autorice, se buscará otra sede que reciba el encuentro. De momento, no se estudia la suspensión considerando los compromisos comerciales. Más considerando que los africanos jugarán este miércoles frente a Dinamarca, con 27 mil personas en las graderías, en Bélgica.

    Más tarde, Felipe Correa abordó las complicaciones del amistoso. “Hay una notificación de las autoridades españolas respecto del partido, de las condiciones, que era un partido con público. Estamos en contacto con la autoridades, con la selección del Congo, con el organizador del partido. Mañana (miércoles) juega el Congo frente a Dinamarca, con 27 mil personas. Los jugadores del Congo, de toda la Selección, están en Europa con todos los tests correspondientes”, dijo el gerente de selecciones.

    “Es un tema en desarrollo. Esperamos tener novedades, de jugar en la misma sede, pero sin público. O jugar en otro lugar de España, o en otro sector. Estamos a una semana, estamos trabajando en el tema. Esperamos que se resuelva, las dos partes estamos disponibles a jugarlo sin público”, cerró el periodista.

    La confianza de Clemente Montes

    Clemente Montes atraviesa por un momento brillante en su carrera. Después de un comienzo de año un poco inestable, el delantero de Universidad Católica se consolidó en el equipo cruzado y se convirtió en el héroe de la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera, que le dio a la UC la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Su nivel naturalmente lo llevó a la selección chilena, donde es una carta fija en las convocatorias de Nicolás Córdova. Por su rendimiento actual, llega con la confianza a tope, algo que también lo llevó a hablar de la Generación Dorada.

    “La Generación Dorada fue marcada para todos nosotros”, reconoció el ariete de la UC. El puntero no se quedó ahí y manifestó un objetivo ambicioso: “Queremos replicarlo, incluso superarlos. Ellos jugaban afuera en los clubes más grandes, acá ya hay varios en el exterior. Hay que trabajar para llegar a eso”, agregó.

    En esa línea, cree que estos partidos de la Roja son una interesante vidriera. “La Selección es una oportunidad de mostrarse, de afianzarla a nivel internacional. Estamos un poco al debe”, manifestó.

    En esa línea, no duda en respaldar el proceso de Nicolás Córdova, que durante estos días tiene dos desafíos importantes frente a Portugal (6 de junio) y la República Democrática del Congo (9 del mismo mes), y envía un mensaje potente los aficionados.

    “Que confíen en nosotros. Estamos agarrándole más el ritmo a la idea del profe”, reconoció sobre el trabajo del DT. Y agregó: “Que se ilusionen con nosotros. Queremos darles alegrías, tal como lo hizo la Generación Dorada”, cerró.

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