“Tengo la medalla y 1 millón de euros por ganarla”: Claudio Bravo defiende su título de la Champions con el Barcelona. Foto: @claudiobravo1

El título de la Champions League por parte de Claudio Bravo vuelve a instalarse en el debate público. Ahora luego de una interacción del exarquero en Instagram.

Todo comenzó cuando un usuario publicó un comentario referido al paso del guardameta por el Barcelona. “Bravo ganó la Champions con el Barcelona, pero como jugó ni un solo minuto, no lo consideraron como campeón”, escribió. La afirmación generó la respuesta del exfutbolista, quien defendió su condición de integrante del plantel que conquistó el torneo continental esa temporada.

“Creo que sí, tengo la medalla en casa + 1M de euros por ganarla”, contestó Bravo.

La campaña del Barcelona

Durante la temporada 2014-15, Bravo fue el arquero titular del Barcelona en LaLiga. En ese campeonato disputó 37 partidos y recibió 19 goles, siendo una de las piezas claves del equipo dirigido por Luis Enrique. Incluso rompiendo récords de imbatibilidad.

Sin embargo, en la Champions League el puesto fue ocupado por el alemán Marc-André ter Stegen, quien disputó todos los encuentros del club catalán en el certamen. Barcelona avanzó hasta la final y derrotó por 3-1 a la Juventus en Berlín, consiguiendo el quinto título europeo de su historia. El último hasta ahora. Bravo integró la delegación que viajó a Alemania y formó parte del plantel campeón.

Claro que la controversia se relaciona con la ausencia de minutos del chileno en la competición. A diferencia de otros futbolistas del plantel, el arquero chileno no disputó partidos en ninguna fase del torneo. Las normas de la UEFA reconocen como campeón al club y a los integrantes de la plantilla registrada para la competición. Además, los equipos reciben medallas para distribuir entre jugadores y miembros del plantel. La respuesta de Bravo en Instagram apunta precisamente a ese reconocimiento formal.

Durante sus dos temporadas en el Barcelona, el chileno ganó dos ligas españolas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Hace algunas semanas, el excapitán de la Roja jugó un partido de leyendas del cuadro blaugrana.