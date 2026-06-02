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    La pelea que le vale una reprimenda de Gago y su adiós a la U: los días más complejos de Franco Calderón

    El central de los azules no será renovado en la tienda azul y el entrenador, Fernando Gago, ya busca un hombre que lo reemplace. El encontrón que tuvo con Javier Altamirano selló una semana complicada para el defensa argentino.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Calderón y Altamirano tuvieron un duro encontrón. Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Minuto 64 del partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción. Franco Calderón comete una falta muy lejos del área azul y se gana una tarjeta amarilla. Entonces, su compañero -Javier Altamirano- lo reprocha y el central le responde con un pechazo.

    Luego vinieron los insultos. Eduardo Vargas -la figura del encuentro- sacó a relucir todo su liderazgo y calmó el ánimo entre ambos futbolistas. Primero alejó a Altamirano de la zona de conflicto y tras ello, le gritó un par de consejos a Calderón. Ambos jugadores entendieron el reproche y el juego continuó sin más líos.

    Tras la victoria de los estudiantiles, ambos jugadores conversaron en el vestuario y decidieron dejar lo pasado en la cancha. No sin antes recibir la reprimenda del técnico, Fernando Gago.

    “Queda en la cancha, porque obviamente somos profesionales. Está todo hablado y quedó ahí nomás”, aseguró Calderón en la zona mixta. Altamirano no habló. Y Gago intentó sellar todo con un lapidario: “Son cosas que quedan, que pasan y quedan en el vestuario. Ya no más. No soy partícipe de hablar de eso”.

    Calderón en un partido de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El presente del defensa

    Las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, hizo que el adiestrador de los azules probara una dupla inédita de centrales ante Cobresal, con Calderón y Bianneider Tamayo. ¿El resultado? Los estudiantiles cayeron por la mínima y Gago no quedó conforme con el desempeño de sus zagueros.

    Por lo mismo, se preocupó personalmente del estado de salud de Zaldivia y Ramírez. Los plazos, si bien estaban al límite, concordaban. Los de La Cisterna tendrían 15 días sin fútbol competitivo, ya que le suspendieron su duelo ante O’Higgins, por la participación de los celestes en la Copa Sudamericana, y ese tiempo sería usado para la recuperación de -al menos- uno de los defensas estelares.

    Finalmente, pese a que ambos presentaron mejoras, sobre todo Zaldivia, el director técnico decidió no convocarlos para ser consecuente con su discurso: “Nadie jugará en la U si no está al 100%”.

    Además, durante los días anteriores al compromiso con el cuadro sureño, se conoció la noticia de que una de las prioridades para la ventana de mercado invernal es traer un defensa central y que la dirigencia no está tan convencida de dejar partir nuevamente a préstamo a Tamayo, pese a que en los últimos días volvió a generar interés en Unión Española, club donde ya jugó el semestre pasado. La razón para ello es que el venezolano tiene contrato hasta diciembre de 2027 y quieren darle una nueva chance en el equipo.

    Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    La salida de Calderón

    Franco Calderón no seguirá en la U. Solo un milagro permitiría que el argentino que viajó en auto desde Argentina a Chile para firmar su contrato, en enero de 2024, continúe en el Centro Deportivo Azul.

    Su vínculo con la concesionaria estudiantil concluye en diciembre de este año y desde el segundo piso del recinto de La Cisterna, aseguran que no se le será renovado. De hecho, su pase se pondrá en el mercado para una posible venta o préstamo, lo cual generaría un negocio redondo para la sociedad anónima que dirige Cecilia Pérez pues llegó en calidad de jugador libre.

    La razón principal de su eventual partida es que perdió todo protagonismo con Fernando Gago. Al entrenador transandino no le importó que Calderón fuera titular indiscutido en los laicos y lo bajó de su equipo titular en su primer partido ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

    Desde entonces, el futbolista no volvió más a las alineaciones estelares mientras Ramírez y Zaldivia estuvieron en condiciones: antes Audax Italiano y La Serena por el torneo ya mencionado ingresó de suplente y sumó 84 minutos. Mientras que en la Liga de Primera, sólo acumuló 9 minutos en el clásico con Universidad Católica.

    “Necesito de todos. Va a jugar el que mejor esté y se lo dije a los futbolistas. Voy a intentar ser muy honesto con cada uno de ellos”, declaró Gago cuando le preguntaron por la suplencia del defensa. Y con el correr del tiempo, lo dejó claro: para él, Calderón no es más que Zaldivia o Ramírez, por lo que al pedir un central, sentenció el futuro de Franco.

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