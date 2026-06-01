Princesa Alba se presentará en el ciclo inaugural de la Sala Mauri SCD

Con 75 años de historia, el Teatro Mauri vuelve a abrir sus puertas al público de la quinta región para convertirse en la primera Sala SCD en regiones. Para celebrar este gran hito para la música chilena en la Región de Valparaíso, Princesa Alba será parte del “Ciclo Inaugural” con un show que promete traer toda su energía a la quinta.

La cita se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio a las 19:30 horas, marcando una de las fechas más esperadas de este ciclo de apertura. El regreso de la cantante ocurre en un momento clave de su trayectoria, consolidada como una de las exportaciones pop más importantes de Chile, con una propuesta en vivo que ha recorrido grandes escenarios internacionales.

Apoyada en sus últimos lanzamientos y en la previa de una nueva etapa en su carrera, la figura del pop nacional llega al puerto para reencontrarse con su público y disfrutar de un espacio renovado, tras 2 años de restauraciones.

De esta manera, Princesa Alba espera dejar su huella en un ciclo que también contempla actos nacionales como Candelabro, Fother Muckers, DrefQuila, entre otros exponentes.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Portaltickets.