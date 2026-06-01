Chile insta al gobierno de Ortega a aclarar muerte de líder indígena Brooklyn Rivera

La Cancillería chilena difundió un comunicado este lunes, ante la muerte del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, tras casi tres años detenido en su país.

“El gobierno de Chile manifiesta su profunda preocupación ante el fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera Bryan bajo custodia estatal en Managua. El deceso del exdiputado, incomunicado desde su detención en 2023, ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua”, señala el texto.

El gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo atribuyó el deceso a complicaciones de salud del detenido.

Respecto a esa versión, Chile instó a las autoridades del país centroamericano a “esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas” que derivaron en la muerte del exdiputado.

“En línea con su política exterior en la OEA y la ONU, Chile reitera la necesidad de avanzar hacia una normalización democrática, restableciendo la separación de poderes. Asimismo, nuestro país reafirma su compromiso con la promoción de los derechos civiles y las garantías indispensables para la estabilidad regional", finaliza el comunicado del Minrel.