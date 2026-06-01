Metro cierra ocho estaciones en Línea 5 por “persona en la vía”

Metro informó que la Línea 5 del servicio de trenes capitalino sufre la interrupción en varias estaciones, producto de una “persona en la vía”.

De acuerdo a la estatal, el servicio está disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble.

17:55 hrs. 🔴 #L5 disponible solo desde Plaza de Maipú hasta Ñuble, debido a persona en la vía. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

Las estaciones que permanecen cerradas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés (combinación suspendida).

18:07 hrs. Estaciones cerradas:



❌️ Rodrigo de Araya

❌️ Carlos Valdovinos

❌️ Camino Agrícola

❌️ San Joaquín

❌️ Pedrero

❌️ Mirador

❌️ Bellavista de La Florida

❌️ Vicente Valdés (combinación suspendida) https://t.co/2TscounUbO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

Producto de la suspensión del servicio, Metro dispuso entre Vicente Valdés y Ñuble buses de apoyo paralelos a Línea 5. Además se reforzaron los servicios de RED de las líneas 210, 210v, 210e y 213e.