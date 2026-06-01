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    Metro cierra ocho estaciones en Línea 5 por “persona en la vía”

    El servicio está disponible entre Plaza de Maipú y Ñuble.

    Por 
    Luis Cerda
    Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

    Metro informó que la Línea 5 del servicio de trenes capitalino sufre la interrupción en varias estaciones, producto de una “persona en la vía”.

    De acuerdo a la estatal, el servicio está disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble.

    Las estaciones que permanecen cerradas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés (combinación suspendida).

    Producto de la suspensión del servicio, Metro dispuso entre Vicente Valdés y Ñuble buses de apoyo paralelos a Línea 5. Además se reforzaron los servicios de RED de las líneas 210, 210v, 210e y 213e.

    Más sobre:MetroSantiago

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