Anthropic abre acceso a su modelo Mythos a la Unión Europea tras meses de negociaciones

Anthropic compartirá el acceso a Mythos, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con la Unión Europea (UE), luego de que el bloque buscara durante meses ingresar al sistema en medio de preocupaciones de ciberseguridad.

La Comisión Europea confirmó a CNBC el lunes que sostuvo “varias reuniones productivas” con la firma estadounidense reconocida internacionalmente por su modelo de lenguaje e IA generativa, Claude.

“Valoramos los últimos desarrollos sobre el potencial acceso futuro”, señaló el portavoz de soberanía tecnológica de la UE, Thomas Regnier, en declaraciones enviadas por correo electrónico. El funcionario agregó que el bloque busca tener una idea más clara de los riesgos que la tecnología representa.

Anthropic lanzó Mythos en abril a un número limitado de empresas como parte de su iniciativa de ciberseguridad Project Glasswing. El modelo destaca por su capacidad para identificar fallas y vulnerabilidades en software, lo que generó una ola de preocupación por el potencial uso indebido por parte de actores maliciosos.

“No olvidemos que Mythos no es un caso aislado; una nueva ola de modelos poderosos está llegando al mercado”, dijo Regnier. “Este es un desafío compartido, y estamos intensificando nuestras discusiones con socios afines, incluidos los Estados Unidos”.

Inteligencia artificial.

Los términos y condiciones del acuerdo aún no están definidos. Anthropic no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de CNBC.

La UE intensificó las conversaciones con la administración estadounidense en la última semana para obtener acceso, luego de que Anthropic informara a la Comisión que necesitaba autorización del gobierno de EE.UU. para proceder, según personas familiarizadas con el asunto citadas por CNBC.

Las dudas que genera el modelo

Esas mismas fuentes señalaron que el gobierno estadounidense se opone a compartir el modelo con gobiernos no estadounidenses como regla general, en el marco de su objetivo de mantener el liderazgo en inteligencia artificial.

La Comisión Europea ya había obtenido acceso al modelo GPT-5.5-Cyber de OpenAI en mayo. En ese momento, el organismo indicó que había tenido “cuatro o cinco” reuniones con Anthropic y que las negociaciones se encontraban en una “etapa diferente”.

Gobiernos, bancos y empresas tecnológicas habían expresado alarma por los riesgos que representa Mythos desde su lanzamiento en abril, dado que la tecnología es capaz de descubrir miles de vulnerabilidades de software desconocidas hasta entonces.

La administración Trump anunció en mayo acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI de Elon Musk que permiten al gobierno evaluar modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público.