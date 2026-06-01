Kast afirma que “el empleo hoy día está en cifras que no hayamos visto nunca”: falso ❌

El Presidente José Antonio Kast, dedicó buena parte de su discurso en lo económico a abordar el tema del empleo y desempleo del país.

“El empleo hoy día está en cifras que no hayamos visto nunca y al menos nuestra meta es terminar el periodo cerca del 6% de desempleo. Hoy día estamos sobre el 8% de desempleo. Para eso tenemos que generar 300 mil empleos nuevos mínimo”, dijo ante el Congreso pleno.

Si se analizan las cifras de empleo, las tasas de ocupación, en el último trimestre informado por el INE se ubicó en 56,7%, por lo que no es el registro más bajo, ya que en 2020, en plena pandemia del Covid, la cifra de ocupados llegó al 45%.

Ahora bien, si se considera la tasa de participación laboral tampoco es la más baja considerando que en 2020 llegó a 51%, frente a 62,3% del último registro.

Y si ahora si se analiza la tasa de desempleo que se ubicó en 9,1% en el trimestre febrero-abril, tampoco no es la más alta desde que hay cifras comparables, puesto que en 2020 anotó un peak de 13,1%.