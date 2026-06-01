Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

Si bien en los 144 minutos que se extendió su primera rendición de cuentas a la nación, el Presidente José Antonio Kast optó por evitar la confrontación directa y privilegió el llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas, sí lanzó una dura crítica en materia de finanzas públicas al gobierno de Gabriel Boric.

En su discurso, el Mandatario planteó como respaldo los antecedentes revelados en el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de su gobierno, a raíz de lo cual el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntó a su antecesor, Nicolás Grau, por un supuesto “error” en el cálculo de la deuda pública 2026-2030.

El Jefe de Estado sostuvo que, tras 82 en La Moneda, su administración ha constatado que la situación económica y fiscal del país es “más compleja de lo que se podía prever”, atribuyendo el escenario a un deterioro mayor al esperado en las cuentas fiscales.

“El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido (...) eso no es un tecnicismo contable. Es la diferencia entre un país que vive dentro de sus posibilidades y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene”, dijo.

Kast, además, cuestionó las proyecciones de ingresos realizadas por la administración frenteamplista, al afirmar que “el problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron” y que los dineros fiscales de 2025 terminaron “casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado”.

Asimismo, remarcó que La Moneda de Boric hizo estimaciones que “no se ajustaron a la realidad” y que su gobierno ha detectado “inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública”. Esto, según el Presidente es parte de lo que calificó como “emergencia económica”.

“La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas. La pagan, tarde o temprano, los mismos chilenos a quienes el Estado dice querer proteger”, enfatizó.

La máxima autoridad, eso sí, en su Cuenta Pública no hizo ninguna mención directa a Boric, figura que ha sido el principal foco de sus críticas desde la campaña y en sus primeros tres meses al mando del país.

El Jefe de Estado también evitó apuntar con emplazamientos explícitos a la oposición, ni siquiera lo hizo en las salidas de libreto durante su alocución.