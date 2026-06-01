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    Política

    Las imágenes que marcaron el discurso de Kast: de Cerro Castillo al Congreso

    El Presidente inició sus actividades en Cerro Castillo, se trasladó en el Ford Galaxie -como es tradición- y luego le habló al país desde el Congreso en Valparaíso.

    Por 
    La Tercera

    Pasadas las 11 horas, el Presidente José Antonio Kast se fotografió junto a su gabinete de ministros en el Palacio de Cerro Castillo. A sus costados estaban el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Fue el inicio de una jornada marcada en el calendario, donde el Mandatario desplegó lo hecho y lo que buscará hacer.

    Y a las 12:06 ya estaba en el Congreso de Valparaíso, hablándole a los presentes en el salón principal y a todo el país. Fueron 144 minutos de discurso.

    Los preparativos en Cerro Castillo

    El Presidente José Antonio Kast camina por los jardines de Palacio Cerro Castillo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La fotografía oficial con el gabinete de ministro

    Con los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) a sus costados, el Mandatario se tomó la tradicional fotografía con su gabinete en el Palacio de Cerro Castillo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Traslado en el Ford Galaxie

    Kast llegó al Congreso Nacional a bordo del Ford Galaxie 500 XL convertible que la Reina Isabel II del Reino Unido obsequió al país en noviembre de 1968. El vehículo fue recibido por el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva y, desde 1970, se convirtió en el tradicional auto oficial utilizado para ceremonias de Estado. MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Kast es recibido por la comisiones de Pórtico y de Reja

    El Presidente Kast llega al Congreso Nacional para realizar su primera primera Cuenta Pública. Al ingreso es recibido por el diputado Miguel Ángel Becker, miembro de la Comisión de Reja. MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Kast en la testera del Congreso

    El Presidente en la testera del Congreso cuando los presentes entonan el himno patrio. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Kast y las máximas autoridades del Senado y la Cámara de Diputados

    Junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), Kast inicia su Cuenta Pública. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Kast se alista a leer su discurso al país

    En un archivador, las 27 páginas del discurso son revisadas por el Mandatario. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El discurso de Kast

    "Muy buenas tardes. Hace cerca de cinco meses, más de siete millones de ciudadanos depositaron su confianza en nuestro proyecto de gobierno. El 11 de marzo, esa confianza se transformó en el mandato más importante y exigente que se le puede conferir a una persona que ama su país", fueron las primeras palabras de Kast tras los saludos protocolares. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Palabras del discurso de Kast

    "La emergencia es el lugar desde donde Chile se levanta", insistió el Presidente.

    Biministro Alvarado

    El biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sigue atento la Cuenta Pública del Presidente.

    Kast insiste en la “emergencia” que vive el país

    "La emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta", reiteró Kast.

    Kast da gracias

    "Gracias por la confianza. Gracias por el esfuerzo. Gracias por no dejar de creer, ni por un instante, en nuestro maravilloso país", dijo al cerrar el discurso. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE
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