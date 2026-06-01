Accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club

Hace algunas semanas se supo que el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos iba a comprar al club Sevilla. De esta manera, el exfutbolista estaría a la cabeza de la institución. Sin embargo, el acuerdo se cayó después de que se cambiaran las condiciones del trato.

Ahora, los accionistas del cuadro rojiblanco cargaron contra Ramos. Lo hicieron a través de un duro comunicado en el que lo responsabilizan del fracaso de la operación.

Allí, los representantes de las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, acusan al exfutbolista de incumplir los acuerdos y de mantenerles durante meses en una situación que califican de “engaño”.

Al mismo tiempo, apuntan a una “manifiesta falta de respeto a los accionistas y al club”, algo que se considera “impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla”.

Según explican, desde hace meses diferentes grupos inversores habían mostrado interés por adquirir paquetes relevantes de acciones del Sevilla. Entre esas propuestas destacó la presentada por Five Eleven Capital, respaldada públicamente por Sergio Ramos, que contemplaba la compra de hasta el 85% del capital social de la entidad y una posterior ampliación de capital de 80 millones de euros destinada a impulsar la recuperación económica y deportiva del club.

Este acuerdo fue firmado en principio el 26 de enero entre dos de los principales grupos accionarios y, posteriormente, recibió la adhesión de los otros grandes accionistas. Los vendedores aseguraronque aceptarían la oferta convencidos de que la implicación de Ramos suponía una garantía personal para el éxito de la operación.

A pesar de lo anterior, “este acuerdo fue refrendado el pasado 11 de mayo de 2026 en una reunión entre las partes, tras acceder los accionistas a nuevas peticiones de los potenciales compradores, tales como un aplazamiento de pago y la reducción del precio de la transacción, asumiendo los accionistas la mayoría de las pérdidas de la temporada, a pesar de que dicho ajuste ya estaba implícito en la propuesta anterior. Estas peticiones, según los Sres. Ramos e Ink, venían de un ‘nuevo inversor’, el Grupo mexicano DMI”.

Ya el 27 de mayo, “a pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo, nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas”, acusan.

“El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo. Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto”, añaden.

En el comunicado también se defiende la transparencia del proceso de venta, destacando que el Sevilla FC facilitó toda la información necesaria para la realización de una auditoría que se prolongó durante 45 días y cuyos resultados, según afirman, fueron satisfactorios para los potenciales compradores.

“La situación económica del Club, en todo caso, es absolutamente transparente y pública, y sus cuentas anuales, auditadas correcta y verazmente, están a disposición pública en la página web del Sevilla FC. Además, no coinciden en absoluto con la que, de manera dañina para la reputación de la entidad, está divulgándose desde el entorno del Sr. Ramos, con infracción brutal de los acuerdos de confidencialidad firmados con el Club y con los accionistas para proteger su información. Conscientes del periodo que atravesamos, también dejamos claro que esa presunta delicada situación económica no sería jamás argumento válido para que ningún interesado en el Sevilla FC quisiera aprovecharse de ella o la utilizase como moneda de cambio para alterar de manera taimada unas condiciones ya pactadas, como ha sido el caso, con el agravante de, además, se han usado para hacer daño reputacional al Club”, sostienen.

Por último, indican que “esta mañana se ha enviado una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada y requiriéndole que cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad”.