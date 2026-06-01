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    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    “Siempre hay que decir y empatizar con las personas, quisiera decirlo ahora", dijo el jefe de la billetera fiscal, quien también aprovechó la Cuenta Pública para mantener la meta de crecer 4% al término del gobierno de Kast.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz en su arribo al Congreso Nacional para participar en la Cuenta Pública. MARIO TELLEZ

    “Quiero detenerme aquí para hablar del alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”.

    Con estas palabras, el presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció en la Cuenta Pública el impacto que tuvo en la ciudadanía la decisión del 23 de marzo pasado de anular por una vez la operación del Mepco, generando un alza histórica en las bencinas y el diésel.

    La decisión tuvo, además, un impacto directo en los niveles de aprobación ciudadana al nuevo gobierno.

    Tras el discurso presidencial, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo eco de ese mea culpa y, en conversación con los periodistas reconoció que “siempre hay que comunicar mejor”.

    Siempre hay que decir y empatizar con las personas, quisiera decirlo ahora, aprovechar que el Presidente ha dicho eso, y decirle a mis compatriotas que entiendo perfectamente bien, siempre lo he entendido, que está costando llegar a fin de mes, que cuesta más llenar el estanque de bencina”, afirmó el jefe de la billetera fiscal.

    Sin embargo, acto seguido, el secretario de Estado de todas maneras justificó la medida que le ha permitido a Hacienda ahorros por casi US$ 1.600 millones, justo en medio del debate por la estrechez fiscal.

    “Estoy seguro que si yo pudiese conversar con ellos en el living de su casa, o invitarlos personalmente, y mostrarles qué es lo que significaba este gasto, y qué es lo que seguiría significando hoy día, casi US$ 200 millones al mes, y qué sacrificio habría implicado haberse gastado ese dinero, y no tal vez poder resolver otros problemas, como la seguridad, que ha dicho el Presidente, yo estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos me acompañaría en esa decisión”, afirmó.

    Imacec de abril y el rol de Codelco

    El jefe de Teatinos 120 también fue abordado por la delicada situación de la economía luego que esta mañana, antes de la Cuenta Pública, el Banco Central reportara que la actividad medida con el Imacec se contrajo 1,2%, mucho más de lo que se esperaba, completando así cuatro meses con variación negativa.

    “Es una mala noticia, desde luego. Este es el país que recibimos, lo hemos dicho, es un país que recibimos cayendo el primer trimestre”, advirtió Quiroz.

    El ministro de Hacienda recordó que en abril, la minería fue el gran causante del adverso resultado del indicador y apuntó a Codelco, la estatal que está en medio de una investigación por sus niveles de producción y que hace apenas una semana estrenó a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la estatal.

    “El Imacec de abril, con una caída muy significativa, una parte muy grande es explicado por los problemas que hay en Codelco, recordemos que se explica por el Imacec negativo en minería, y la caída en minería, un 25% de la caída en minería es Codelco”, sostuvo.

    Meta del 4% se mantiene

    Aunque el dato pone en duda la expectativa de una expansión de 2% este año y, al mismo tiempo, la meta de la administración Kast de cerrar su periodo presidencial con un crecimiento de 4%, Quiroz mantiene esa meta.

    Reafirmo la meta del 4% hacia el término del Gobierno. Hacia allá vamos a ir, paso a paso. Sin pausa vamos a ir avanzando, con los acuerdos que haya que llegar, pero sin que nos perdamos en las metas. Las metas son quitar la maraña regulatoria que traba las inversiones, quitar el peso tributario que hoy día afecta a las decisiones de inversión, traer capitales de vuelta a Chile, entusiasmar a la gente que invierta, e ir resolviendo nuestros problemas de empleo y de recaudación fiscal por esa vía”, afirmó.

    Por lo mismo, la autoridad enfatizó en la importancia que tiene para esos fines el proyecto de Megarreforma del Ejecutivo, alineándose con el llamado del presidente Kast.

    “Hay que decirlo muy claramente, es un proyecto que fomenta la inversión, que trae inversión de vuelta, que se fue de Chile, de vuelta a Chile, que busca generar nuevos puestos de trabajo, y en eso estamos”, comentó.

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