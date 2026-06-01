Kast insiste en llamado a aprobar la megarreforma y afirma que Chile debe volver a crecer al 4%

En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast reiteró sus críticas al déficit fiscal dejado por el gobierno anterior y e insistió en su llamado a aprobar la megarreforma, que ahora inicia su trámite legislativo en el Senado.

“Aventuramos una situación que era difícil y dos meses después hemos constatado que el estado de la nación, que su estado económico, es más complejo de lo que podríamos haber imaginado o haber previsto. En los últimos indicadores que hemos conocido de crecimiento y desempleo solo podemos sorprendernos para mal. Hoy día el índice de desempleo es un dolor enorme, el crecimiento se estancó“, dijo en su discurso.

Enfatizó que la administración actual heredó un país con las cuentas desordenadas, y que la obligación no es quejarse sino que ver en ello una oportunidad para ordenar y que dicha tarea les compete a todos.

Por eso, señaló “nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto y eso nos ha permitido ahorrar de alguna manera $1,3 billones, eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas, es ordenar la casa, es ordenar la cuenta pública para que la situación no empeore más, porque solo podría empeorar, si seguimos igual, y nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales, y vuelvo a insistir en esto, no vamos a tocar los beneficios sociales”, señaló.

En este sentido advirtió que se deben priorizar las inversiones en seguridad, educación y en salud, siempre con sentido de responsabilidad.

“El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que hemos presentado a este Honorable Congreso ataca precisamente las causas de esta emergencia económica, laboral y fiscal. Es una respuesta concreta a una urgencia real”, señaló.

Afirmó que es una una urgencia que plantean, día a día, miles de ciudadanos y miles de pymes.

Por eso dijo que “aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer, siempre pensando en generar más empleos que es lo que más necesitan los chilenos”.

Enfatizó que para cumplir ese objetivo no compite la derecha con la izquierda, sino que Chile contra el estancamiento. “Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido, cada día que pasa, sin mayor crecimiento, sin mayor inversión, es un día más sin trabajo para un chileno eso es lo que hoy día está pasando y aquí es importante destacar que Chile tiene que volver a crecer al 4%“, indicó.

Por eso hizo un llamado a los parlamentarios, a los senadores, a reflexionar y ponerle urgencia al proyecto de megarreforma, más allá de como voten.

Bono para los niños

Kast también se refirió al alza de las bencinas, dijo que sabía que había golpeado fuerte y también reconoció que no siempre el gobierno ha logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones. Por ello agradeció “a la ciudadanía la responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar”. En este sentido sostuvo que en otros países esto quizás habría generado un estallido social.

Afirmó que a la luz de cómo se ha ido desarrollando la guerra en Medio Oriente y las nuevas revelaciones de la situación fiscal, se ratifica que fue la decisión correcta.

Recordó que en este contexto, entre otras medidas para aliviar a las familias vulnerables, se impulsó el Plan Chile Sale Adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas del transporte público. También, la reducción y el congelamiento del precio de la parafina por los meses de invierno. Un cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable. El apoyo económico a más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares. Un alivio de $100 mil a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

Aseveró que el gobierno seguirá apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren.

“Ese golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar. Por eso vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y que llegue en el momento en que más se necesita”, afirmó.

Inversión

En otro tema Kast destacó los avances que ha tenido el gobierno en materia de inversión. Recordó que existen 389 proyectos en calificación ambiental, que representan cerca de US$89.000 millones de inversión esperando luz verde y que solo desde el 11 de marzo han ingresado más de US$22.000 millones.

Resaltó que en mayo de este año se alcanzó el mes con mayor monto de inversión aprobada en los últimos once años con US$13.900 millones. Dijo que el gobierno se hizo cargo de los recursos de reclamación, que son uno de los principales nudos que mantenían proyectos paralizados, lo que permitió que en pocos meses se resolviera el 60% de la inversión que estaba trabada y se redujeran en 45% los tiempos de resolución.

Esto dijo se logró gracias a la puesta en marcha de una plataforma de seguimiento con actualización diaria, informes semanales que llegan directamente a los ministros, y un comité de subsecretarios que sesiona cada dos semanas para empujar, uno por uno, los proyectos detenidos.

En cuanto a la energía dijo que debe dejar de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en una garantía de bienestar. Por eso, indicó que el gobierno impulsará una modernización del sistema tarifario eléctrico que sea más simple, transparente y comprensible para las familias y las pequeñas y medianas empresas.

Precisó que se enfrentará la pobreza energética con herramientas robustas de medición que identifiquen brechas de acceso y asequibilidad, especialmente en comunidades rurales, aisladas y vulnerables.

Añadió que se fortalecerá la preparación frente a eventos climáticos extremos con planes de invierno más exigentes, se actualizará la protección de infraestructura crítica y se enfrentará decididamente el robo de cables de cobre. Simultáneamente, dijo se debe acelerar la transición energética incorporando energías renovables, eficiencia energética y nuevas tecnologías como biocombustibles e hidrógeno y que se impulsará la electromovilidad, logrando que al año 2030 las energías limpias sean la norma y no la excepción.

Añadió que se modernizará la transmisión eléctrica, destrabando inversiones clave en almacenamiento y logística, y que se acelerarán proyectos estratégicos con coordinación interministerial.