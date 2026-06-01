Kast destaca avances en listas de espera oncológicas y advierte que “instruir un sumario no basta” por licencias médicas

Este lunes 1 de junio, desde las 12.00 horas, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera Cuenta Pública en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

En la instancia el Mandatario, en su rendición de cuentas al Parlamento y al país sobre el estado administrativo y político de la nación, en materia de salud destacó la alerta oncológica vigente para avanzar con las listas de espera oncológica, así como también las medidas ante el mal uso de licencias médicas.

“En salud, el sistema actúa cuando ya es tarde, por eso decidimos acompañar a la persona en cada etapa: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación, sin abandonarlos a mitad de camino", apuntó. “En Chile, una de cada cuatro muertes tiene la misma causa: el cáncer. Cada año, 60 mil personas reciben ese diagnóstico, y 30 mil no sobreviven”,

“Cuando asumimos, encontramos a miles de chilenos esperando algo que no admite demora: la confirmación de un diagnóstico de cáncer y el inicio de su tratamiento”, sostuvo.

Esto, apuntó, ya que detrás de cada garantía retrasada “hay una persona y una familia que vive con la angustia de no saber, y un reloj que, en oncología, corre siempre en contra”-

“Por eso con la ministra de Salud (May Chomali) declaramos la alerta oncológica y pusimos en marcha el Plan Oncológico de 90 días, con metas claras, plazos exigentes y seguimiento semana a semana”, indicó.

Los resultados, destacó, “están a la vista”.

“ Logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera , para vincularlas a la red y reactivar su atención. El plan avanzó en forma sostenida y verificable”, señaló el Mandatario.

En pocas semanas, afirmó, se ha logrado “cerca del 80% de avance” en la aceleración de la resolución de los casos más críticos, añadiendo que activaron en esto la complementariedad público-privada “y, a través de Fonasa, dispusimos más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones del país”.

“Sabemos que el desafío no termina aquí, pero demostramos que, cuando el Estado se organiza, fija metas y rinde cuentas, los resultados llegan”, indicó.

El cáncer, añadió, “no es la única enfermedad que duele”.

“Tenemos más de tres millones de prestaciones pendientes, por eso seguiremos priorizando atenciones en las listas de espera, con más horas médicas, más operativos quirúrgicos y mejor coordinación de la red pública y privada”, afirmó.

Licencias médicas

Por otra parte, el Mandatario también hizo mención a la polémica en torno al uso irregular de licencias médicas, destacando que no solo es suficiente con instruir sumarios.

En esto, Kast apuntó que en transparencia, coordinarán esfuerzos entre la Contraloría General de la República, el Servicio Civil y la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, con el objeto de instalar sistemas de mayor integridad en municipios y servicios públicos de todo Chile.

Hace un año, recordó, “la Contraloría evidenció una de las prácticas que más indigna a los chilenos. Personas que usaban licencias médicas para salir del país, asistir a casinos o, sencillamente, no iban a trabajar, mientras seguían recibiendo su sueldLas cifras son relevantes”.

“Se identificaron casi 30 mil casos. Más de 25 mil sumarios ya están instruidos y, donde corresponde, las sanciones han empezado a aplicarse, incluyendo destituciones, censuras y multas”, sostuvo sobre la investigación. “Pero instruir un sumario no basta”.

En esto, el Mandatario señaló que “lo que la gente espera, con toda razón, es que estos procesos terminen y que se apliquen sanciones efectivas para quienes abusaron de la confianza pública”.

“Por eso asumimos un compromiso concreto: crear una fuerza de tarea legal, con abogados dedicados exclusivamente a acelerar la tramitación y cierre de estos sumarios. Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer. Quien defraudó al Estado y a sus compañeros que sí cumplen, debe responder”, sentenció. “Y eso lo determinará un sumario”.

En esta materia, el fin de semana pasado en entrevista con La Tercera, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer que el pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones.