Primer reporte del Plan de Alerta Oncológica: se han efectuado más de 20 mil atenciones a pacientes con espera prolongada

Una de las primeras medida anunciadas por el Ministerio de Salud (Minsal) al asumir la administración de José Antonio Kast, fue declarar Alerta Sanitaria Oncológica en todo el territorio nacional. Con esto, se otorgan facultades extraordinarias a la cartera liderada por la ministra May Chomali, para agilizar la atención de 33.702 personas que aguardaban por un diagnóstico o tratamiento contra el cáncer.

El 28 de abril se dio inicio formal al Plan de Alerta Oncológica, y a poco más de una semana de su puesta en marcha, ya se conocen los primeros resultados.

En las dependencias del Ministerio de Salud, el jefe del Departamento de la Agencia Nacional de Prevención y control del cáncer, doctor Alejandro Berkovits, entregó un balance preliminar del plan, asegurando que se ha logrado prestar 20.448 atenciones a pacientes oncológicos con espera prolongada, lo que equivale al 94% de la lista.

Berkovits explicó que la estrategia para abordar esta situación contempla tres fases:

Identificación y Validación : donde se revisaron las bases de datos y cada caso para evitar la duplicación de registro u otras anomalías que existieran en los sistemas de información.

Contacto y Vinculación: donde cada hospital debía ubicar a los pacientes registrados en espera, actualizar su situación para detallar cuál era el estado de la garantía oncológica retrasada o la prestación No GES en espera.

Seguimiento y acompañamiento: donde se le asegura atención y acompañamiento a todos los pacientes oncológicos.

De acuerdo al reporte, el 85% de estos casos ha sido resuelto en la red pública de salud, es decir, en los hospitales de origen de los pacientes.

La ministra Chomali explicó que las atenciones efectuadas se traducen en que esas personas ya tienen una hora agendada o ya efectuaron su primera consulta médica oncológica.

“Estos son tratamientos prolongados, ellos estaban esperando para ser vinculados, para iniciar su tratamiento. El compromiso que nosotros hicimos fue que todos estos pacientes ya iban a estar con su tratamiento iniciado”, sostuvo.

En detalle, explicó que el inicio de los tratamientos van “desde que le agendamos la consulta médica hasta que se haya realizado la cirugía o que se haya hecho su diagnóstico, o que se le haya entregado el informe de su biopsia ”.

“Cualquier acto que diga que empezamos el tratamiento de ese paciente con cáncer”, indicó.