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    Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

    La parlamentaria se dirigía a una actividad en el Centro Comunitario de Cuidados de esa comuna y en este momento estaría constatando lesiones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    MARIO TELLEZ

    La mañana de este jueves, la senadora Fabiola Campillai (Ind) habría sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía a una actividad en la comuna de Cerro Navia.

    Según los antecedentes por parte de Carabineros, el hecho se habría producido alrededor de las 9:25 en la intersección de las calles Araucanía con Río Baker.

    En aquella circunstancia el automóvil en que se trasladaba la parlamentaria habría colisionado con otro vehículo menor marca Changan.

    Transporte Informa

    El coronel Cristián Acevedo de la Prefectura Occidente detalló que “son tres los lesionados. El conductor del segundo vehículo, su asistente y la senadora. Personal médico lo está viendo ahora y al parecer no serían lesiones de consideración”.

    Por orden del fiscal no se dirigió un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para trabajar en el lugar, ya que sería tomado por el equipo presente en el lugar al ser “un accidente de tránsito de rutina”.

    Desde el equipo de la parlamentaria señalaron que “tanto la senadora como sus trabajadores se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas en este accidente”.

    “Agradecemos la preocupación y el cariño manifestado. Iremos informando oportunamente sobre su estado de salud y evolución”, agregaron al respecto.

    Más sobre:Fabiola CampillaiAccidenteCerro Navia

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