El adiós de José Miguel Benavente en la Corfo: La definición de montos de ingreso por litio “no ha funcionado”

El exvicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, propuso crear, en la última sesión del consejo bajo la administración de Gabriel Boric, un grupo de trabajo para definir una regla que entregue certezas respecto a la definición de los montos que recibe el Fisco por concepto de litio, considerando que los mecanismos vigentes no han surtido el efecto deseado.

Eran las 13:06 horas del 23 de febrero pasado cuando la Corfo realizó su última sesión de consejo a cargo de Benavente. Al final de la cita, discutieron un tema que había causado revuelo hace unos meses, cuando sobrestimaron en casi la mitad los ingresos por concepto de litio que recibirían.

“La historia de la definición de los montos de integros al Fisco, asociados a los ingresos del litio por arriendo de las pertenencias mineras del Salar de Atacama, han habido distintos mecanismos y reglas que se han aplicado, siendo la última del Ministerio de Hacienda, hace aproximadamente dos años”, comienza Benavente según los registros del acta al que Pulso tuvo acceso vía transparencia.

“La que, se estima, no ha funcionado necesariamente de acuerdo al espíritu que tenía ; y al respecto, propone (Benavente) al Consejo conformar un grupo de trabajo o de tarea, lo más pronto posible, a fin de sostener conversaciones, especialmente, con la Dipres, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en orden a definir la regla que permita obtener certezas, a quienes estén a cargo de esta institución en el futuro, a fin de velar por la rentabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista financiero y patrimonial de la Corporación” , precisa el acta.

En el acta del 17 de diciembre del año pasado, que dio a conocer El Mercurio en febrero, Corfo sobreestimó los ingresos por el litio, proyectando la integración de $ 811.073 millones (más de US$ 850 millones) por este ítem, considerando precios del mineral para el 2025 entre US$ 13 mil y US$ 15 mil la tonelada. Finalmente, esa meta no se cumplió y recibieron $ 319.937 millones (más de US$ 350 millones), con valores que rondaron entre los US$ 8,9 mil y US$ 10 mil la tonelada. En total, representó una caída en su proyección de ingresos de 60%.

El patrimonio

La exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, sostuvo en la sesión de la Corfo que era necesario definir el objetivo de este grupo, ya que un punto era estimar el patrimonio óptimo de la institución, pero otro ítem diferente era determinar la regla sobre el precio del litio y otros asuntos vinculados al presupuesto del país.

“Por cuanto se trata de objetivos distintos, con perfiles, experiencia y roles distintos, incluso dentro de la misma Dirección de Presupuestos”, se lee en el documento sobre lo dicho por Berner, donde se añade que “el Ministerio de Hacienda ya se está convocando a un grupo de especialistas, a propósito de la fluctuación de los ingresos tributarios no mineros; insistiendo en que, para que prosperen las conversaciones, es necesario que en forma previa se tenga claridad sobre la función que se le otorgará al referido grupo de trabajo”.

Justamente, el patrimonio de Corfo fue un punto en la discusión que se dio a mediados de febrero, ya que en la sesión de diciembre, se autorizó la venta de activos financieros de Corfo por $225 mil millones (menos de US$ 250 millones).

Por su lado, el entonces biministro de Economía y Energía, Álvaro García, comentó que aunque ambos puntos eran necesarios, “lo urgente sería precisar un criterio para la definición del precio del litio”.

A este punto, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, sostuvo que “no se trataría solamente de la definición del precio, sino de las reglas que establecerán cómo operar cuando se genere una distancia respecto del precio esperado”.

Berner aclaró que “si se entra a analizar el tema del precio y cómo se integran, por ejemplo, los recursos del litio en el balance fiscal, allí intervienen otros actores, como el Consejo Fiscal Autónomo, en caso que se quisiera realizar una modificación a la regla base estructural, o comités de expertos para fijar el precio, como lo es el caso del cobre o crecimiento potencial”. Con ello, se dio por terminada la última sesión que duró dos horas y media, terminando a las 15:38.

Altas fuentes vinculadas al proceso comentan bajo condición de anonimato que la propuesta avanzó y llegó a dos conclusiones. Primero, que para estimar el precio del litio se siguiera un mecanismo parecido al que se tiene con el cobre. Una comisión especial que dependa de Hacienda (Dipres) y no de Corfo, ya que no es su rol en particular.

Segundo, que exista una regla de traspasos a Hacienda basada en esta estimación, aplicando una regla similar a aquella de superávit estructural. Esto quiere decir que los ingresos permanentes se traspasen y lo transitorio quede dentro del patrimonio de la Corfo.