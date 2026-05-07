Candidatos a rectoría de la U. de Chile debaten sobre las tomas, rol de la universidad, la Fech y los dos meses de Kast

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, se realizó el debate entre los candidatos para la rectoría de la Universidad de Chile, donde asistieron Francisco Martínez, actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho.

De la instancia declinaron los candidatos Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y Alejandra Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

El nuevo rector o rectora de la casa de estudios se postula para el período 2026-2030, y las elecciones se llevarán a cabo el próximo 12 de mayo. Los cuatro candidatos buscan suceder a la actual rectora Rosa Devés Alessandri, en un proceso que será innovador al realizar por primera vez el voto electrónico.

Gestión Devés

Los candidatos abordaron en primera instancia la gestión de la actual rectora Devés, donde fueron consultados respecto a qué medidas mantendrían de esta administración y cuáles revertirían en su primer año tras ser electos.

“Es fácil pensar que uno va a cambiar todo para hacer todo de nuevo, pero eso en realidad no es cierto”, inició contestando el decano Martínez. Explicando que desde que se recuperó la democracia en el país, la U. de Chile ha vivido una reconstrucción y que se encuentra tratando de entender “cómo una universidad pública se relaciona con la sociedad sin el apoyo del Estado”.

En esa línea, indicó que entre las cosas que se han realizado los últimos años mantendrá levantar la investigación, además, mantener el trabajo en desigualdad de género, la inclusión de Pueblos Originarios y la participación de mujeres en la ciencia.

Por su parte, el decano Ruiz-Tagle destacó que en la daminsitración de Devés han habido “menos situaciones de tomas”, “experiencias culturales masivas” y que “ha tenido una preocupación especial en los temas de género” y “esa política hay que mantenerla”, añadió.

Sin embargo, cuestionó, entre otras cosas, que “hay que tener una presencia en la opinión pública, un liderazgo más claro, más visible. Eso creo que se perdió” y complementó: “se ha confundido la voz de la Universidad de Chile con las de otras universidadesestatales, con las del Ministerio de Educación, a veces uno no sabe cuáles son las ideas y la posición de la eh Universidad de Chile”.

Además, pidió una atención mayor a la docencia y la investigación y disminuir los gastos centrales de la casa de estudios.

Tomas versus acampe

Respecto a las tomas, instaló en primera instancia el tema el decano de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, haciendo enfasis en que...

Mientras que Martínez, precisó que es importante diferenciar entre toma y acampe, indicando que la primera es una restricción en el acceso libre, y que la última manifestación que se presentó en el establecimiento de educación superior fue un “acampe” debido a que “la casa central nunca estuvo cerrada”.

Respecto a cómo abordaría una toma, Martínez aclaró primero que “esta idea de que en la Universidad de Chile hay muchas tomas y que se violenta la situación y que hay un ambiente agresivo, es una exageración. Es una exageración brutal”.

Añadiendo que su visión de cómo actuar como rector es que “haya respeto. Respeto por las personas, por la opinión de los demás y no usar la violencia para imponer y coercionar a los demás en sus opiniones, porque justamente tenemos que defender la libertad de expresión y esa es la libertad de todos para hacerlo”.

A su vez Ruiz-Tagle se diferenció de Martinez: “Hablar de acampe cuando lo que sucede en la casa central es una toma, es equivocado”.

“Esta leguleyada, digamos, de ”acampe" y “toma”, la verdad es que a mí no me convence. Si son personas distintas a las autoridades universitarias, las que están permitiendo el acceso a los recintos universitarios, tenemos una toma. Ya sea que lo dejan entrar o no lo dejan entrar. Estimado Francisco, creo que ahí hay un error de base".

Rol de la FECH

Ambos candidatos fueron consultados por el rol de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), donde Martínez puntualizó que actualmente los jóvenes están frente a una situación “muy desafiante” respecto a su rol en la sociedad.

En ese aspecto, indicó que es importante la participación en diálogos para que “lideren el proceso de transformación”. Además, argumentó que la FECH debe tener más atribuciones, y no solo eso, sino también más responsabilidades.

“Yo creo que podríamos avanzar en que no solamente sean receptores, sino que también participen en la construcción de esos espacios de la comunidad, que ellos son actores principales y es bueno que ellos también participen, no solamente en diciendo lo que hay que hacer, sino que participando en la construcción y acción de eso”, argumentó el decano Martínez.

Sin embargo, Ruiz-Tagle si bien entrega un valor al rol de los estudiantes y asegura que “tienen una voz pública” y “tienen derecho a voz en el Consejo Universitario”, la responsabilidad de la dirección de la universidad está radicada en los académicos.

“Los profesores y profesoras de aquí, han visto mucha confusión. ¿Quiénes son las personas responsables en la universidad? ¿Quién se hace cargo, en verdad, de los problemas, de las situaciones que hay?“ se preguntó, agregando que: ”la universidad tiene ciertas leyes, ciertos principios yde acuerdo con ellas tiene que gobernarse y tiene que concentrarse especialmente en ayudar en las tareas de docencia e investigación“.

Nuevas tecnologías

En una de las preguntas de la comunidad, consultó el exministro del Trabajo y expresidente de la FECH, Giorgio Boccardo, sobre cómo darán importancia a la innovación en la U. de Chile y cómo la transformarán en un motor en la materia.

Ante ello, Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, expresó que la pregunta era “pertinente” e “interesante”, y que una de sus propuestas es desarrollar un Instituto de Inteligencia Artificial (IA) para que todos los estudiantes al salir hayan tenido una formación en la materia.

“Chile es un país pequeño; no es tan difícil hacer la transformación por el tamaño que tiene, no es un país que sea gobierno de todo el mundo, como los grandes imperios, y por lo tanto tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar y poco que perder en arriesgarse a hacer transformaciones e involucrarse en este proceso, donde además es un país demandado, muy necesitado por el resto de la sociedad, por la energía y los recursos naturales que tiene. Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidad nueva con estos cambios tecnológicos”, argumentó el decano.

Por otro lado, el decano de la Facultad de Derecho señaló que el futuro se debe enfrentar con “pensamiento crítico”.

“El pensamiento crítico no solo surge de las tecnologías, que las tecnologías a veces producen adicción, sino que el pensamiento clásico de las humanidades, de la crítica, del derecho, en fin. Ese es nuestro lugar seguro frente a este tsunami, no nos confundamos en eso”.

Balance dos meses de Kast

En torno a las perspectivas de ambos candidatos sobre los casi dos meses que lleva el actual gobierno, coincidieron en que se han dado señales contradictorias o aceleradas.

El decano Martínez indicó que su evaluación es que “ha dado señales de intentar un acelerado cambio sin conocer realmente cómo hacerlo y, por lo tanto, ha intentado hacer propuestas realmente radicales, pero que realmente se topan con todos los problemas que tiene eso y no los ha estudiado”.

“Lo que he estado haciendo es echar atrás muchos temas para poder realmente empezar a construir un espacio de discusión realista con las posibilidades, con las condiciones que hay (...). Lamentablemente, genera polarizaciones, genera molestia, genera discusiones que no construyen mucho y genera además separación. Hay que tener cuidado con la democracia, hay que cuidarla también”, sostuvo.

Por su parte, el decano de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, expresó que ve “como dos almas en el gobierno. Están representadas por el presidente patrono de la universidad, su discurso en la Universidad de Chile, muy bien, impecable, educado, planteando sus ideas y el mismo presidente haciendo estas declaraciones lamentables sobre los libros que revelan un antiintelectualismo y, francamente, yo quiero decir, me da vergüenza ajena escuchar lo que he escuchado de él. Creo que se equivocó de base”.

A ello, añadió que “yo no estoy diciendo que deba pedir excusas, pero este es un momento para hacer un cambio en la línea de lo que fue su muy buen discurso en la casa central de la Universidad de Chile”.