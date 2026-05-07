“Vergüenza ajena” y “mirada miope”: candidatos a rector de U. de Chile critican dichos de Kast sobre financiamiento de universidades

En el marco de un debate organizado por el programa Desde la Redacción de La Tercera, los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile -el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle y el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez-, criticaron fuertemente los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien el miércoles en Puerto Montt, cuestionó el financiamiento a la investigación científica en universidades.

Así los académicos sostuvieron que las frases del Mandatario fueron “desafortunadas” , que apuntan a un “anti intelectualismo” , que dan “vergüenza ajena” y representan una “mirada miope” .

Cabe recordar que en medio de su gira por regiones, y el despliegue del programa “Presidente Presente”, Kast planteó la necesidad de auditar los resultados de los recursos destinados a universidades y centros de estudio, asociándolo a su relación con la generación de empleos.

“Hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”, afirmó el jefe de Estado, añadiendo que: “ A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno ”.

Ruiz-Tagle se refirió a “las declaraciones que hizo el Presidente tan desafortunadas ayer (miércoles) sobre los 500 millones y las bibliotecas”, apuntando a que: “ Un libro en verdad da trabajo al que lo escribe, al que lo imprime, al que hace el estante para la biblioteca, al que construye el edificio de la biblioteca, y al que lee el libro. Incluso al que no lo lee, porque le da tiempo para reflexionar sobre sus propias ideas ”

“Aquí hay un ambiente que a mí me parece muy, muy, muy equivocado”, añadió el académico.

A su vez, Martínez sostuvo que “es un error” por parte del gobierno hacer recortes en materia educacional: “Es una mirada miope de la sociedad y de cómo evolucionan”.

El académico sostuvo que las declaraciones de Kast impactaron a todos. “¿Cuántos empleos habrían de las que hay hoy día si no se hubiese creado esos libros, que generaron toda la tecnología, que generaron todo el conocimiento, que generaron los conocimientos de economía, de biología, de salud, etcétera, de todas las áreas?“ , se preguntó.

“Decimos libro para referirnos al conocimiento y ese conocimiento es la base del desarrollo de la humanidad, pero también tiene que ser la base del desarrollo de este país. Este país no puede pretender crecer y desarrollarse comprando y vendiendo recursos básicos”, reforzó.

Según Ruiz-Tagle, en La Moneda hay “dos almas” y explicó que “están representadas por el Presidente patrono de la universidad, su discurso en la Universidad de Chile, muy bien, impecable, educado, planteando sus ideas y el mismo Presidente haciendo estas declaraciones lamentables sobre los libros, que revelan un anti intelectualismo y francamente yo quiero decir: me da vergüenza ajena escuchar lo que lo que he escuchado de él. Creo que se equivocó de base”.

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