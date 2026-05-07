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    Tras cita con Quiroz, Parisi se abre a retomar acuerdo del PDG con el gobierno por megarreforma

    El fundador de la colectividad se mostró optimista luego de la reunión con el ministro de Hacienda. "Lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mostró optimista de poder retomar el acuerdo con el gobierno por el proyecto de Reconstrucción Nacional luego de su cita con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    La reunión entre Parisi y el jefe de la billetera fiscal, en Teatinos 120, se extendió por cerca de una hora, para abrir nuevamente el diálogo entre ambas partes.

    Esto, luego que ayer miércoles la bancada anunció su rechazo a la idea de legislar y arremetió en duros términos contra el gobierno, al asegurar que desde el Ejecutivo no se respetaron los compromisos.

    “Fue una reunión muy, muy intensa. Somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden. Yo tengo que ser el nexo”, dijo Parisi tras el encuentro.

    El líder del PDG planteó que a la colectividad “le preocupa mucho la clase media y la clase media emergente. Y creo que se avanzó bastante. Logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales”.

    Y luego agregó: “Hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG y nuestros diputados, van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente”.

    “Más que gane alguien, o el gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media. Las conversaciones están muy vigentes. También ha estado trabajando gente técnica de Hacienda con nosotros. Pero creo que fue una excelente reunión. Insisto, no fue fácil. El ministro Quiroz es bastante duro, yo también. Pero aquí estamos luchando por la gente. Y lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”, anunció.

    El exabanderado presidencial, eso sí, remarcó que se pudo “haber avanzado esta reunión antes y haber solucionado los impases. Estamos definiendo los montos que puede ser de reembolso para la gente. Obviamente el ministro tiene otra posición. Nosotros decimos que el reembolso, el ministro dice que es una bonificación, son detalles semánticos. Pero lo interesante es que va a ir en beneficio de la gente”.

    Jorge Quiroz en la presentación de megarreforma.

    “Aquí nadie está cediendo. Estamos llegando a un acuerdo por la gente”, destacó.

    Requerido por el 12,5% de IVA para las pymes, otra de las exigencias del PDG al gobierno para respaldar la idea de legislar en el Parlamento, dijo: “Ese es un término que tiene que definir el Presidente. Yo creo que va a ser así. El Presidente se comprometió con aquello, pero eso creo que necesita una conversación más larga”.

    “Vamos a seguir conversando, porque hay que llegar a una minuta del acuerdo. Y son procesos que hay que hacer. Pero por lo menos yo quedé muy optimista con la conversación”, cerró.

    Previo a la cita con Quiroz, Parisi había dado cuenta de la postura de la tienda, al señalar que el interés es “que se mantengan los acuerdos“ y que los votos de los 13 diputados del PDG podrían volver a estar disponibles para respaldar la megarreforma si el Ejecutivo cumple con el pacto inicial.

    Más sobre:Jorge QuirozFranco ParisiPDGPartido de la GenteMegarreformaGobiernoJosé Antonio Kast

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