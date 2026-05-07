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    Política

    Las reacciones parlamentrarias a la decisión del PDG de bajarse del acuerdo por megarreforma de Kast

    La decisión fue valorada por la oposición, quienes calificaron que el partido "hace lo correcto", frente a los parlamentarios oficialista que aseguraron que la colectividad no puede imponer su agenda.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    21 DE ABRIL DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA DEL PARTIDO DE LA GENTE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un traspié sufrió la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, luego de que el Partido de la Gente (PDG) quitara su apoyo, tras acusar al Ejecutivo de no cumplir con lo pactado.

    La decisión del PDG generó una serie de reacciones en el Congreso, tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

    Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito sostuvo que el PDG “está tomando una decisión responsable”, vinculando el quiebre con las advertencias sobre el impacto fiscal de la iniciativa.

    “Sabemos que el gobierno les ha ofrecido de todo para contar con sus votos, pero son de la gente y hoy la gente está pagando el manejo económico del ministro Quiroz”, afirmó.

    El parlamentario agregó que “ninguna cuota de poder vale lo que significa llevar a Chile al despeñadero que sería un déficit fiscal sostenido con pérdida importante de la recaudación”.

    En la misma línea, el diputado socialista Daniel Manouchehri aseguró que “es una noticia para Chile que más bancadas se estén sumando al sentido común”, aludiendo también a las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

    “Yo creo que el PDG hace lo correcto, porque acá no se puede negociar lo principal a cambio de situaciones accesorias”, sostuvo.

    Además, criticó al Ejecutivo por la conducción de las conversaciones con la bancada. “El gobierno no ha tenido la capacidad de cumplir un acuerdo con un partido”, afirmó.

    Su par del PS, Juan Santana, señaló que la situación refleja “lo débil” de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

    “Estamos frente a un gobierno que pretende llevar adelante una reforma tributaria (...) con una mayoría circunstancial”, planteó.

    Desde el PPD, el diputado Raúl Soto, señaló que “intuía” que una situación como esta podría ocurrir.

    “Creo que Franco Parisi y el PDG se dieron cuenta de que estaban cerrando un pésimo acuerdo porque se habían vendido muy rápido y muy barato”, afirmó Soto en entrevista con CNN Chile, afirmando que el acuerdo alcanzado con el gobierno es “migajas para la clase media”.

    Además, señaló que cerrar el trato con el Ejecutivo “ponía en riesgo” el capital presidencial de Parisi.

    Oficialismo cuestiona postura del PDG

    Desde el oficialismo, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) Pier Karlezi defendió la reforma y criticó la decisión adoptada por el PDG.

    “Creemos en esta reforma, que tiene mucho espacio de mejora, pero sabemos que apunta al sentido correcto del bienestar de los chilenos”, sostuvo. Asimismo, aseguró que su colectividad no condicionará sus apoyos legislativos.

    Karlezi también calificó la postura del PDG como “intempestiva”, agregando que “es un problema cuando estamos apoyando más a un proyecto político que los intereses de la nación”.

    Por su parte, el diputado de Evópoli Tomás Kast defendió la necesidad de mantener acuerdos para avanzar en la tramitación de la iniciativa.

    “Mientras algunos prefieren levantarse de la mesa y bloquear acuerdos, nosotros creemos que Chile necesita responsabilidad y sentido de urgencia”, señaló.

    En tanto, el diputado Erich Grohs (PNL) sostuvo que “Chile necesita responsabilidad y no ultimátums políticos”, cuestionando que se intente presionar al Ejecutivo en medio de la discusión legislativa.

    Desde el Partido Republicano, el jefe de la bancada, el diputado Benjamín Moreno, bajó el perfil al anuncio y sostuvo que “es parte de la conversación propia del Congreso. Esperamos, no solo que el PDG, sino que muchos actores, de oficialismo y oposición, se sumen a un apoyo amplio a este proyecto”.

    En tanto, el diputado Agustín Romero, afirmó que “yo creo que el gobierno tiene que seguir conversando. Al PDG, obviamente, yo lo llamo a que pongamos por delante el futuro de Chile. Yo estoy seguro que las iniciativas se pueden conversar, se pueden mejorar, y naturalmente, espero y tengo la confianza, que ellos van a estar del lado correcto”.

    En tanto, la diputada Marlene Pérez (ind-UDI), manifestó que “los acuerdos deben construirse con seriedad, responsabilidad y pensando en las familias que hoy esperan soluciones concretas”.

    “Por supuesto que es legítimo plantear diferencias o buscar mejoras al proyecto, pero eso no puede transformarse en una caja de cambio permanente ni en una competencia por subir la apuesta. Chile necesita altura de miras y sentido de urgencia”, agregó.

    Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, lamentó la decisión por afectar los recursos de la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios.

    “Sin embargo confío en que se retomará el diálogo, para que el proyecto avance, el Ejecutivo debe seguir conversando con todos los sectores políticos y no bajar los brazos”, afirmó Muñoz, quien recalcó que “no podemos permitir que la falta de diálogo frene el crecimiento del país, e impida que se logre el financiamiento para la reconstrucción en mi región del Biobío”.

    Más sobre:Partido de la GentemegarreformaJosé Antonio KastGobiernoZandra Parisi

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