Acción de Latam saltó 10% tras los buenos resultados del primer trimestre y bolsas mundiales retomaron visión optimista

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

Los principales mercados accionarios celebraron este miércoles a medida que los precios del petróleo anotaban fuertes caídas ante las expectativas de un término del conflicto entre EEUU e Irán.

En EEUU el S&P500 se empinó 1,44%, mientras que el industrial Dow Jones y el Tecnológico Nasdaq subieron 1,24% y 2,03%, respectivamente.

Chile se sumó al ánimo: el Ipsa cerró con una fuerte subida de 2,29% dejándolo cerca de los 11.000 puntos (el cierre fue de 10.936,58 puntos).

Pero en la jornada la acción de Latam destacó entre sus pares anotando un alza de 10%, ubicándose como el papel con el mayor retorno de la sesión.

Esto implicó que la aerolínea anotó su alza más pronunciada desde el 15 de diciembre de 2023 y con ello sus acciones acumularon un aumento de 7,94% en el mes y recortaron su pérdida en lo que va del año a 5,29%.

Rodrigo Godoy, gerente de research renta variable de Credicorp Capital, señala que la subida se debe a varios factores, entre ellos “un reporte de resultados para el 1T26 que superó ampliamente las expectativas del mercado con tarifas muy resilientes y costos operacionales creciendo a un ritmo menor que los ingresos”.

A esto, agrega “un guidance revisado para 2026 que, si bien da cuenta de una corrección a la baja de 9% en su proyección de Ebitda ajustado con relación a lo previsto antes del inicio del conflicto, se evalúa positivamente en el actual contexto”, a lo que se sumó “la caída en el precio de los combustibles”.

El martes la compañía había reportado un aumento interanual de 62,1% en sus utilidades del primer trimestre, tras lograr máximo histórico de US576 millones, debido principalmente al mejor desempeño de los ingresos de su negocio de pasajeros, el que estuvo un 18,9% por encima del último trimestre del 2025.

Bolsas mundiales y Chile

Temprano por la mañana se conoció que la Casa Blanca estima que está próxima a suscribir un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Así, Washington espera que Irán responda sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas.

Por la tarde el presidente de EEUU, Donald Trump señaló en la Casa Blanca que las conversaciones con Teherán “han sido muy buenas en las últimas 24 horas”. Junto con ello comentó que ambas naciones están “muy cerca” de un acuerdo.

Con este telón de fondo, el petróleo anotaba fuertes caídas. Al cierre de esta edición el WTI perdía 6,5% hasta los US$95,6 por barril, mientras que el crudo Brent perdía 7,4% hasta los US$101.

La posibilidad de paz en Medio Oriente se ha dejado sentir sobre el cobre, el principal producto de exportación nacional y sostén del peso chileno.

Durante la jornada, el metal rojo cotizó en la Bolsa de Metales de Londres (BML) por US$6,05 la libra, un alza de 3,94%. Es el precio más alto desde el inicio de los bombardeos a Irán en febrero de este año.

El viernes 27 de febrero, último día antes del inicio del conflicto, el precio del metal se situaba en US$6,09 /lb. El lunes siguiente cayó a US$600, y desde entonces se mantuvo por debajo de ese valor.

El 24 de abril logró cerrar nuevamente en US$6 /lb, y ahora vuelve a batir el récord, casi alcanzando sus niveles de preguerra.

A la recuperación del terreno perdido en Londres se suma el salto en Nueva York, donde los futuros del cobre saltaban 3,14% hasta los US$6,18 por libra.

Con el soporte del cobre y las mejores perspectivas globales, en Chile el dólar rompió la barrera de los $900 para cerrar la jornada en $890,8, esto luego de terminar la sesión con un desplome de $14,8.

Lucas Santillán, analista de Mercados de Capitaria, indica que de sostenerse este escenario —dólar débil, cobre firme y expectativas de acuerdo—, el dólar podría extender caídas hacia la zona de soporte en $886. Sin embargo, un repunte de tensiones podría llevar rápidamente al tipo de cambio nuevamente hacia los $900.

“Hacia adelante, el foco estará en los datos laborales de EE.UU, especialmente el viernes con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que serán clave para la dirección del dólar”, comentó.

A nivel globa el dollar index - que mide a la divisa de EEUU frente a una canasta de monedas- cedía 0,44% hasta los 97,88 puntos.