En vivo: Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro por el liderato de su grupo en la Copa Libertadores
Los cruzados reciben al conjunto brasileño en busca de un triunfo que los deje en el primer lugar de la tabla del apartado D. Sigue aquí el relato del partido.
U. Católica 0-0 Cruzeiro
El camarín cruzado
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