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    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    El volante chileno está en la órbita del conjunto rossoneri, pero su llegada depende de otro movimiento de mercado. La operación podría concretarse en los próximos días.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Osorio podría ser traspasado al Milan en los próximos días. Foto: @fcmidtjylland.

    El traspaso de Darío Osorio desde el Midtjylland a un gigante europeo siempre estuvo dentro de la prensa danesa. Desde que el canterano de Universidad de Chile está en el elenco danés, cada vez que se abrió una ventana de mercado, su nombre sonó en alguna de las tres ligas más importantes del Viejo Continente.

    Y lo mismo estaba pasando ahora. Sin embargo, desde Italia, se entregó una información concreta sobre el interés del AC Milan por el volante nacional. El importante diario deportivo de ese país, La Gazzetta dello Sport, publicó que el integrante de la Roja “ya estaba en el radar de los Rossoneri” desde hace un tiempo y que su contratación “es atractiva no solo por su innegable capacidad técnica, sino también por su juventud (22) y su precio relativamente bajo (15-20 millones de euros)”.

    Pero esas no serían las únicas cualidades que llevarían al canterano de la U a la Serie A. El medio citado agregó que “hay un aspecto táctico que atrae tanto al club Rossoneri como al técnico (Rubén) Amorim: el chileno es un jugador creativo capaz de operar en el mediocampo atacante (especialmente en un mediocampo de ataque de dos hombres, lo que le permite comenzar más ancho)”.

    Darío Osorio en la final de la Copa de Dinamarca. Foto: @fcmidtjylland (X).

    Luego añaden otro atributo fundamental, Osorio es zurdo. “A los ojos de Amorim, lo convierte en una perspectiva intrigante para el flanco derecho, jugando como extremo invertido, un papel que favorece el entrenador portugués (y donde, de hecho, está desplegado en su actual club, Midtjylland). Osorio posee excelentes habilidades de regate, una habilidad para situaciones uno a uno, ráfagas rápidas de ritmo y una tendencia a cortar dentro para disparar, que es una de sus armas más afiladas”.

    Pero, siempre hay un pero, la operación sólo se dará si el delantero portugués Rafael Leao es vendido en los próximos días. “La situación en las áreas detrás del delantero sigue indisolublemente vinculada al futuro de Leao. Una nueva llegada, tanto numérica como financieramente, solo sería posible si Rafa finalmente se va”, sentenció La Gazzetta.

    Con contrato hasta junio de 2028, el ariete luso fue tasado por los italianos en 55 millones de euros para sentarse a conversar y aunque el precio puede parecer alto, los clubes turcos Fenerbahce y Galatasaray ya han preguntado por su pase. Ahora sólo falta que las partes comiencen a conversar, para que la llegada de Darío Osorio a un gigante de Europa no siga siendo el cuento del lobo.

    Más sobre:Darío OsorioAC MilanCalcioSerie AMercado EuropeoMidtjylland

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