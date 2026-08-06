Midtjylland aborda una posible venta de Darío Osorio y el interés del Milan: “Es observado por los mejores clubes de Italia”

Darío Osorio sigue en la vitrina del Midtjylland de Dinamarca. El chileno ha generado un constante interés en diferentes clubes del fútbol europeo y finalmente podría dar el salto en su carrera.

Fue el propio director deportivo del conjunto danés, Kristian Kjaer, quien dio indicios sobre una posible partida tanto del nacional como de su compañero Franculino Djú.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto Franculino como Darío están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países”, reconoció en conversación con el periodista Gianluca Di Marzio.

Kjaer profundizó el interés que tienen diferentes equipos por Osorio, principalmente de la Serie A: “Cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar”, indicó.

“Nuestra fortaleza al hablar con un jugador reside en la oferta concreta que le presentamos. Representa el trampolín ideal: una organización que te desarrolla y te proyecta con éxito a las cuatro mejores ligas de Europa”, añadió sobre el oriundo de Hijuelas.

El interés del Milan

En el actual mercado de fichajes, el nombre de Osorio ha sido vinculado a diferentes clubes de la Premier League, Serie A o la Superliga de Turquía, según la prensa especializada europea. No obstante, la posibilidad de que aterrice en territorio italiano ha ido en aumento.

Siguiendo la línea de lo mencionado por el director deportivo del Midtylland, el chileno ha tenido acercamientos con el Milan. Así también informó el periodista italiano Matteo Moretto: “En exclusiva: El AC Milan sigue con gran interés el perfil de Darío Osorio, el delantero chileno procedente del Midtjylland”, escribió el comunicador de diario Marca.

En detalle, no es primera vez que el gigante rossonero se interesa en el formado en Universidad de Chile. Ya había puesto sus ojos en el zurdo cuando este aún era futbolista de la U, hace tres años. Su nombre está en la carpeta del scouting del club desde hace varias temporadas y, ahora, su fichaje podría concretarse.