La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

Alejandro Tabilo (28° ranking ATP) quedó al debe en la Copa Davis. El nacido en Canadá llegaba al certamen ostentando el cartel de ser la principal raqueta del país. Además, venía precedido de una buena actuación en el US Open, donde alcanzó la tercera ronda de manera inédita.

Sin embargo, este destacado desempeño quedó en el olvido durante la serie contra España, ya que el tenista nacional mostró su peor cara: dejó escapar un punto clave al perder en los singles ante Daniel Mérida (41°), y durante este domingo tropezó en los dobles junto a Tomás Barrios (139°), en el choque frente a la pareja de Jaume Munar (68°) y Pedro Martínez (132°).

A partir de este mal resultado, Jano evidenció su desazón en conferencia de prensa. “Estaba con muchas esperanzas para hoy día. Todos nos despertamos con ganas de hacer algo grande. Creo que, por mi parte, no esperaba que ellos iban a salir así de sólidos. Siento que jugaron a un gran nivel, algo que nosotros no pudimos demostrar. Dolió mucho la derrota de ayer, pero es parte del deporte. Nos pasa todas las semanas que tienes que perder y dar vuelta la página. Nunca pensé que iba a ser así el partido”, aseguró.

La raqueta nacional remarcó que “es muy triste. Obviamente quería aportar muchísimo más para el equipo. Era una serie en la que tenía mucha ilusión, de hace varios meses esperando este fin de semana. Hay veces que las cosas salen así, donde hay que seguir luchando. En febrero vamos a tener otra oportunidad y ojalá podamos hacer una mejor actuación. Ahora tengo que ver qué pasó, cómo mejorar y cómo ayudar al equipo en la próxima vez”.

De igual manera, proyectó los próximos pasos. “Estoy tratando de pensar en cómo tomo esta semana dolorosa. El tenis es así. Hay que seguir adelante y seguir trabajando, este fin de semana me lo deja claro. Tengo que mejorar desde lo mental y lo físico”, cerró.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios perdieron en dobles ante España Pepe Alvujar

El mea culpa de Barrios

Al igual que Tabilo, Tomás Barrios también fue crítico. El chillanejo tampoco demostró un buen nivel y quedó al debe. “Por mi parte estoy triste, porque no estuve al nivel. Una pena jugar a este nivel, con este marcador. Sobre todo por la gente, porque estaba apoyando. Es complicado jugar así en tu casa”, señaló.

En el duro mea culpa, el sureño valoró el soporte que entregó la afición local, pese a que no se pudo sacar ventaja. “La gente nos apoyó en todo momento y nosotros no estábamos compitiendo y rindiendo a la altura. Ellos siguieron estando ahí en todo momento y uno agradece eso. No voy a decir que tuvimos nuestras chances, pero empezamos a jugar mejor y ganar más games. Era difícil apoyarnos por como estábamos jugando”, sentenció.