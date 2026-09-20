Papa León XIV llama a la comunidad internacional a apoyar a Somalia ante grave crisis humanitaria. Imagen referencial de Somalía.

El Papa León XIV realizó este domingo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a la población de Somalia, ante la crisis humanitaria que afecta a distintas zonas del país.

Tras rezar la oración mariana del ángelus ante miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Pontífice expresó su preocupación por la situación que atraviesa la población somalí.

“Sigo con gran preocupación la crisis humanitaria que se vive en algunas zonas de Somalia, donde los episodios de violencia y los fenómenos meteorológicos extremos están empeorando las ya precarias condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres y los niños”, afirmó.

Papa León XIV llama a la comunidad internacional a apoyar a Somalia ante grave crisis humanitaria. En la imagen, el Papa León XIV.

En ese contexto, León XIV pidió la colaboración de la comunidad internacional para entregar apoyo a las personas afectadas.

“Espero la generosa colaboración de la comunidad internacional para que estos hermanos y hermanas nuestros reciban la ayuda necesaria”, señaló.

Cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda

Las declaraciones del Papa se producen en medio de una situación especialmente crítica en Somalia.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, entre ellas alrededor de 3 millones de niños.

La organización advierte además que aproximadamente 1,9 millones de menores sufren desnutrición aguda, incluidos cerca de medio millón que padecen desnutrición aguda severa.