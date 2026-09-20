Papa León XIV llama a la comunidad internacional a apoyar a Somalia ante grave crisis humanitaria
El Pontífice manifestó su preocupación por la situación que atraviesan algunas zonas del país, donde la violencia y los fenómenos meteorológicos extremos están agravando las condiciones de vida de la población. Según UNICEF, cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente.
El Papa León XIV realizó este domingo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a la población de Somalia, ante la crisis humanitaria que afecta a distintas zonas del país.
Tras rezar la oración mariana del ángelus ante miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Pontífice expresó su preocupación por la situación que atraviesa la población somalí.
“Sigo con gran preocupación la crisis humanitaria que se vive en algunas zonas de Somalia, donde los episodios de violencia y los fenómenos meteorológicos extremos están empeorando las ya precarias condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres y los niños”, afirmó.
En ese contexto, León XIV pidió la colaboración de la comunidad internacional para entregar apoyo a las personas afectadas.
“Espero la generosa colaboración de la comunidad internacional para que estos hermanos y hermanas nuestros reciban la ayuda necesaria”, señaló.
Cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda
Las declaraciones del Papa se producen en medio de una situación especialmente crítica en Somalia.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 4,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, entre ellas alrededor de 3 millones de niños.
La organización advierte además que aproximadamente 1,9 millones de menores sufren desnutrición aguda, incluidos cerca de medio millón que padecen desnutrición aguda severa.
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