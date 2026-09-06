Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

El recorrido de Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) por el US Open llegó a su fin. En la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, el tenista chileno no pudo superar la barrera de Alexander Zverev (2°) y se despidió del certamen en Nueva York por parciales de 6-2, 7-6 (2) y 6-2.

En el desglose general de su actuación, un inicio dubitativo y la incapacidad para aprovechar los momentos de debilidad de su oponente le terminaron pasando la cuenta. Ahora, el historial a favor del germano aumenta a un categórico 3-0. Sigue siendo su verdugo.

Las dudas del comienzo

De entrada, el panorama se avizoraba complejo para la raqueta nacional. Y es que pese a que venía encendido por sus triunfos ante Yannick Hafmann y Alexei Popyrin en las rondas previas, la jerarquía que le plasmó Sascha fue totalmente diferencial. El teutón, con un toque clínico, hizo sufrir a un Tabilo que mostró su faceta más errática.

Jano entró casi con temor, con un semblante apagado y con escasos movimientos. De hecho, por varios momentos, se quedaba atornillado en el centro de la cancha esperando los disparos del europeo. En esa tónica, los errores no forzados, como un par de dobles faltas en el inicio, empeoraban todo.

De esta manera, el primer set fue una auténtica pesadilla. El tenista criollo sufrió un quiebre en el primer servicio, casi presagiando que se venía una noche larga. Posteriormente, en el tercer juego, ocurrió lo mismo.

En un abrir y cerrar de ojos, Zverev se había puesto 4-0 arriba y no había marcha atrás. Si bien el chileno alcanzó a maquillar levemente el marcador, la primera manga fue aplastante con un 6-2 que no dejaba espacio a las dudas.

A esa altura, Sascha demostraba una sensación de superioridad absoluta. El vigente monarca de Roland Garros daba una exhibición sobre el cemento neoyorquino, más aún cuando volvió a generar el break de entrada y puso todas las papeletas a su favor.

Sin embargo, pese a ser vapuleado por varios momentos, Tabilo no bajó los brazos. Encontrándose de a poco con su mejor nivel, el nacido en Canadá logró hacerle frente a la velocidad del germano y encendió el partido. Primero, logró remontar a un 5-4 y desató la ilusión. Luego, Zverev lo amenazó con volver a escaparse, pero reaccionó a tiempo para poner el empate por 6-6.

Las chances crecían de cara al tie-break, sobre todo porque Jano partió 2-1 arriba. No obstante, el cansancio se empezó a manifestar y comenzó a sucumbir lentamente. A raíz de este desplome, la muerte súbita se definió con un amplio 7-2 para el oriundo de Hamburgo.

Alexander Zverev volvió a vencer a Tabilo y lo eliminó del US Open. Foto: @ATPTour_ES en X.

La sentencia

El haber dejado escapar aquel parcial supuso un duro golpe del cual el tenista criollo no pudo recuperarse. En la tercera manga, de hecho, fue el momento en el que Zverev le puso la lápida y pavimentó su clasificación a octavos de final.

El punto de inflexión en esta instancia ocurrió a partir del sexto juego, cuando el chileno volvió a incurrir en fallos insólitos de doble falta. Justamente, esos errores fueron una invitación para que el europeo liquidara sus aspiraciones con otro 6-2 y lo obligara a decir adiós del torneo en la tercera ronda.

Con el 3-0 a favor en el historial, Zverev vuelve a celebrar a costa de Tabilo y, de paso, corta su mejor actuación en el Grand Slam disputado en Estados Unidos. Ahora, el número uno de Chile enfila para la serie de Copa Davis ante España, a disputarse entre el 19 y 20 de septiembre.