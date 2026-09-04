Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
La lluvia volvería al norte y la zona central de Chile tras varios días de estabilidad. Revisa qué regiones serían afectadas y qué dice el pronóstico.
Todo apunta a que, tras un período breve de estabilidad y temperaturas agradables, la lluvia volverá al Norte Grande y a la zona central. Al menos así lo pronosticó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, en Megatiempo.
De acuerdo al experto, en los modelos se ve una vaguada en altura que estaría desarrollándose y que tiene el potencial de dejar lluvia en al menos seis regiones del sector durante los próximos días.
Pero no será tan pronto: según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al menos hasta el próximo domingo 6 de septiembre, prevalecerá el buen tiempo y la estabilidad atmosférica.
Cuándo vuelve la lluvia a Santiago, zona central y norte
Según la estimación de Sepúlveda, las precipitaciones líquidas y sólidas retornarían entre el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, y afectaría más que todo a las comunas ubicadas en la cordillera y precordillera.
Además, la región más afectada sería Atacama. También llegarían sus efectos al sur de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins.
Sobre la intensidad, hasta ahora se prevé que serán débiles e intermitentes, aseguró el especialista. Sin embargo, podríamos esperar nieve en la cordillera y chubascos en los sectores precordilleranos.
Todavía es muy pronto para saber con certeza si es que podría caer lluvia o no en Santiago y otros sectores de la zona central y norte. Mientras más cerca estemos del evento, el pronóstico será más certero.
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