Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

Todo apunta a que, tras un período breve de estabilidad y temperaturas agradables, la lluvia volverá al Norte Grande y a la zona central . Al menos así lo pronosticó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, en Megatiempo.

De acuerdo al experto, en los modelos se ve una vaguada en altura que estaría desarrollándose y que tiene el potencial de dejar lluvia en al menos seis regiones del sector durante los próximos días.

Pero no será tan pronto: según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al menos hasta el próximo domingo 6 de septiembre, prevalecerá el buen tiempo y la estabilidad atmosférica.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago, zona central y norte

Según la estimación de Sepúlveda, las precipitaciones líquidas y sólidas retornarían entre el martes 8 y miércoles 9 de septiembre , y afectaría más que todo a las comunas ubicadas en la cordillera y precordillera.

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Además, la región más afectada sería Atacama. También llegarían sus efectos al sur de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins.

Sobre la intensidad, hasta ahora se prevé que serán débiles e intermitentes , aseguró el especialista. Sin embargo, podríamos esperar nieve en la cordillera y chubascos en los sectores precordilleranos.