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    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Sergio Bobadilla, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann presentarán un proyecto para modificar la Ley General de Educación y abordar de manera obligatoria los acontecimientos ocurridos entre 2019 y 2022.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    04/07/2021 CEREMONIA CONVENCION CONSTITUCIONAL EN LA FOTO ELECCION DEL VICEPRESIDENTE DE LA CONVENCION COSTITUCIONAL, JAIME BASSA JUNTO A LA PRESIDENTA ELISA LONCON Mario Tellez / La Tercera Mario Tellez

    Este 4 de septiembre se conmemora el cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional sobre la propuesta emanada de la Convención Constitucional, donde esa opción se impuso con un 61,82% de los votos. En ese contexto, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) busca que el período comprendido entre 2019 y 2022 sea incorporado en la asignatura de Historia para los estudiantes de enseñanza media.

    La iniciativa es impulsada por el diputado Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, junto a sus pares Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, quienes también fueron convencionales constituyentes durante el primer proceso para cambiar la Constitución.

    Los parlamentarios calificaron como “indispensable” y “esencial” que el período que vivió el país entre 2019 y 2022, desde el denominado “estallido social” del 18 de octubre hasta el plebiscito del 4 de septiembre, sea incorporado en la enseñanza media.

    Diputados UDI Eduardo Cretton, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann.

    Al respecto, Bobadilla, Neumann y Cretton señalaron que actualmente existen dos guías en la asignatura “Comprensión histórica del presente” que abordan el período, pero advirtieron que se trata de un ramo electivo y no obligatorio.

    En ese sentido, aseguraron que las futuras generaciones “no solo merecen, sino que deben saber lo que ocurrió durante una de las épocas más complejas y oscuras que ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas”.

    Los parlamentarios agregaron que “es fundamental que todos puedan dimensionar el riesgo institucional que significaba el texto que se propuso a los chilenos” por parte de la Convención Constitucional, donde las fuerzas progresistas e independientes eran mayoría.

    De acuerdo con lo expuesto por los diputados gremialistas, buscarán que los estudiantes conozcan los acontecimientos ocurridos entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, incluidos los episodios de “extrema violencia y vandalismo”, el riesgo al que -según plantean- estuvo expuesta la institucionalidad, el rol de Carabineros y el funcionamiento de la Convención Constitucional.

    Sobre esta última, sostuvieron que, “lejos de convertirse en un espacio de acuerdos, terminó profundizando las divisiones y proponiendo al país un texto que amenazaba los pilares esenciales de Chile”.

    Por lo mismo, los tres parlamentarios explicaron que el proyecto que ingresarán propondrá modificar la Ley General de Educación para incorporar en las bases curriculares de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales el estudio de los acontecimientos políticos ocurridos en Chile entre 2019 y 2022.

    Asimismo, en el marco del aniversario, sostuvieron que “afortunadamente, en el plebiscito del 4 de septiembre la inmensa mayoría de los chilenos decidió rechazar el camino que nos propuso un sector extremo de nuestra sociedad, pero eso no significa que las futuras generaciones de estudiantes no merezcan conocer, de manera objetiva e imparcial, todos los antecedentes que marcaron este proceso”.

    Como objetivo de la iniciativa, plantearon que “nos parece indispensable que todos puedan comprender por qué millones de chilenos prefirieron rechazar una propuesta constitucional, a pesar de que contaba incluso con el apoyo del gobierno y del presidente de la época”, en referencia a la administración encabezada por Gabriel Boric.

    Por último, los parlamentarios emplazaron a los partidos de oposición que apoyaron el borrador constitucional a no oponerse al proyecto. “No se trata de imponer una interpretación ni de reemplazar una mirada ideológica por otra, sino de entregar todos los antecedentes para que sean los mismos estudiantes quienes conozcan los hechos, revisen lo que ocurrió, estudien las normas propuestas y saquen sus propias conclusiones”, afirmaron.

    Más sobre:RechazoConvención ConstitucionalUDISergio BobadillaEduardo CrettonRicardo Neumann

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