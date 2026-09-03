SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados determinó que el defensor incurrió en dos faltas al entregar un listado de nombres de fiscales y jueces que se contactaron con su hermano. Los jueces solo aplicaron una censura por escrito y rechazaron suspenderlo del gremio por seis meses. “Estoy conforme con el fallo, no recurriré contra él, asumo con humildad la amonestación", dijo el letrado.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Juan Manuel Ojeda
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las 17.30 horas del jueves 7 de noviembre del 2024, el abogado Juan Pablo Hermosilla convocó a la prensa al exterior de su oficina. El motivo, según había anunciado la defensa del penalista, Luis Hermosilla, era entregar el listado completo de jueces y fiscales que se había contactado en el pasado con su hermano, quien por esos días estaba preso en el contexto del caso Audio.

    Pero a casi dos años de esa comentada lista de Hermosilla -que convocó a todos los medios de comunicación nacionales- y de una serie de entrevistas posteriores, el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados formuló un reproche ético contra el profesional, quien está colegiado desde 1984.

    El proceso en el Tribunal de Ética se inició a través de dos vías. La primera por medio de una investigación disciplinaria ordenada por el entonces presidente del gremio, Pedro Pablo Vergara. La segunda, a raíz de una denuncia del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien planteó la serie de reparos éticos dado las palabras del abogado en contra de él, otros persecutores y el propio Ministerio Público.

    La investigación disciplinaria quedó a cargo de la abogada instructora, Paula Morales, quien en su indagatoria interna logró determinar y acreditar que Hermosilla había incurrido en faltas al Código de Ética del Colegio de Abogado.

    Así, en enero pasado tanto Hermosilla, la abogada instructora y el propio abogado de Valencia -Fernando Santelices-, fueron convocados a una audiencia al Tribunal Ético del Colegio de Abogados. La instancia estuvo integrada por los jueces Salvador Valdés, Rafael Ferrada, Vicente Manríquez, Rodrigo Rojas y Eugenio Merino.

    El fallo contra Hermosilla

    Tras realizar la audiencia y el análisis del caso, según el fallo al que tuvo acceso La Tercera que se notificó el pasado 10 de julio, el tribunal determinó que el abogado incurrió en dos faltas a la ética.

    Ambos cuestionamientos se deben a la infracción de los artículos 101 y 102 del Código de Ética. Las normas en cuestión regulan las apariciones y dichos en la prensa y se hacen cargo de prohibir lo que al interior del gremio es calificado como la “litigación por la prensa”.

    De forma unánime el tribunal resolvió que Hermosilla faltó al artículo 101 del Código de Ética, el que regula la relación de los profesionales del Derecho con la prensa, estableciendo que “ante los medios de comunicación el abogado debe actuar con veracidad en sus aseveraciones, moderación en sus juicios (...) es contrario a la ética profesional servirse de los medios de comunicación para el elogio de sí mismo, aún a pretexto de colaborar con ellos o de defender los intereses de un cliente”.

    MARIO TELLEZ

    Además de eso, el fallo consigna que por mayoría se concluyó que se infringió el artículo 102, el que establece que “el abogado que participa o ha participado en un proceso pendiente, o en una investigación a él conducente, debe abstenerse de formular declaraciones o entregar información fuera de la investigación o proceso, cuando dichas declaraciones o información puedan afectar seriamente la imparcialidad en la conducción de la investigación o en la decisión del asunto”.

    A juicio del Tribunal de Ética mientras el caso Audio estaba en pleno desarrollo judicial, “el reclamado realizó puntos de prensa y declaraciones, filtrando nombres de autoridades públicas, en particular, de fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial, información que según sus propios dichos seleccionó para dar a conocer públicamente en este punto de prensa”.

    “Se intentó sustraer el debate del foro institucional, para realizar una verdadera litigación a través de la prensa, éticamente proscrita”, agrega el fallo.

    Por lo mismo, determinaron que “si bien la prueba rendida en juicio no permite establecer que el propósito del reclamado haya sido influir o ejercer presión para obtener un pronunciamiento favorable para él y su defendido en estos procesos, ésta sola circunstancia basta para advertir que dicha información podía ser apta para afectar seriamente la imparcialidad de los fiscales del Ministerio Público y ministros de la Corte de Apelaciones que debían resolver el devenir de las investigaciones penales en curso, y de la acción de protección interpuesta por el reclamado, cuestión que dada la extensa trayectoria profesional del reclamado no podía sino saber”.

    Una sanción menor

    Durante el proceso, la abogada instructora propuso al Tribunal de Ética que se sancionara a Hermosilla con una suspensión de su colegiatura por seis meses. Petición a la que se adhirió Valencia como recurrente. Dicho castigo, junto con la expulsión, es uno de los más gravosos.

    Pese a eso, según da cuenta el fallo, el tribunal no acogió dicha propuesta y estimó que era proporcional “imponer al reclamado la sanción de censura por escrito”.

    El defensor Juan Pablo Hermosilla dialogó con la prensa en el Centro de Justicia. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Consultado al respecto por La Tercera, Hermosilla señaló que “estoy conforme con el fallo, no recurriré contra él, asumo con humildad la amonestación y agradezco a los colegas y el Colegio su intervención en el caso. La defensa en casos de alta exposición pública es compleja y tomaré en cuenta los criterios delineados por mis colegas”.

    El duro mensaje del consejero Valdés

    La sentencia del tribunal ético incluye el voto disidente del abogado Vicente Manríquez y el del consejero del Colegio de Abogados Salvador Valdés. Ambos fueron minoría respecto de la infracción al artículo 102 del Código de Ética.

    Dicha norma se refiere a las declaraciones prohibidas. El precepto establece que “el abogado que participa o ha participado en un proceso pendiente, o en una investigación a él conducente, debe abstenerse de formular declaraciones o entregar información fuera de la investigación o proceso, cuando dichas declaraciones o información puedan afectar seriamente la imparcialidad en la conducción de la investigación o en la decisión del asunto”.

    A juicio de Manríquez y Valdés no se probó correctamente esa infracción: “En opinión de los disidentes la formulación de cargos no realiza un desarrollo apropiado sobre la conexión de las acciones ejecutadas por el reclamado y la supuesta infracción, ni menos del material probatorio que se tuvo a la vista y que acreditaría tal circunstancia, lo que es necesario para que el presente tribunal de ética pueda emitir un juicio de condena respecto de la citada disposición”.

    ANGEL VALENCIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Dicho eso, ambos disidentes aprovecharon de pegarle a la Fiscalía. Ambos dejaron por escrito que existe “una genuina preocupación por las recurrentes ‘filtraciones’ a la prensa de información confidencial recabada por el Ministerio Público en el contexto de su investigación penal, lo que ha ocurrido con inusual intensidad y frecuencia en el denominado Caso Audios, las que debiesen llamar fuertemente la atención del gremio y de las y los colegas que le integran, en tanto estas filtraciones mediáticas son un peligro para el debido proceso y la eventual afectación de la reputación de las personas involucradas en esos procesos, sobre todo cuando no existen sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas en dicha sede y con ello se pone en peligro la vigencia del principio de inocencia”.

    El juez Valdés, sin embargo, fue un paso más allá. El consejero aprovechó que uno de los requirentes era el fiscal nacional para enviarle un reproche directo al máximo líder del Ministerio Público.

    “Resulta particularmente relevante en este caso donde uno de los reclamantes es el Sr. Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público, cuya responsabilidad es velar porque estas malas prácticas sean debidamente investigadas y, de ser el caso, sancionadas y erradicadas del Ministerio Público. El hecho que este tribunal haya acogido las denuncias en ningún caso de entenderse como una validación o respaldo a la desidia del Ministerio Público en cumplir con su deber de resguardar la confidencial de información reservada, muchas veces personal y sensible, a que tiene acceso en el curso de su investigación penal, lesionando con ello la confianza que del legislador al otorgarle sus facultades investigativas”.

    Más sobre:Caso AudioLuis HermosillaJuan Pablo HermosillaColegio de Abogados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Investigan homicidio frustrado de menor de seis años: recibió disparo desde el exterior de su domicilio

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    Fiscalía y CDE se resisten a dejar morir el caso SQM y recurren para anular la absolución de Longueira, Contesse y ME-O

    Lo más leído

    1.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    2.
    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    3.
    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”

    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”

    4.
    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    5.
    Encuentran a funcionario de Gendarmería fallecido al interior de dependencias de la institución en la Región Metropolitana

    Encuentran a funcionario de Gendarmería fallecido al interior de dependencias de la institución en la Región Metropolitana

    6.
    Fiscalía y CDE se resisten a dejar morir el caso SQM y recurren para anular la absolución de Longueira, Contesse y ME-O

    Fiscalía y CDE se resisten a dejar morir el caso SQM y recurren para anular la absolución de Longueira, Contesse y ME-O

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso
    Chile

    El round que se desató en la Comisión de Mujeres del Congreso

    Ojos de la llave: Kast prepara su pie de cueca y el condenado por maltrato animal que celebró en el Congreso

    El festival que reunió a la ultraderecha internacional en Santiago puertas adentro

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra
    Negocios

    Presupuesto 2027: Comité de expertos fija PIB para 2027 en 2,6% y precio del cobre de largo plazo en US$5,31 la libra

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad
    El Deportivo

    Ninguneos, polémicas y una inesperada disculpa: los idas y vueltas de Pellegrini y Mourinho cumplen la mayoría de edad

    Fernando Ortiz explica la titularidad de Vozinha ante Huachipato: “No es que Gabriel Maureira haya perdido el puesto”

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”
    Cultura y entretención

    Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”
    Mundo

    Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”

    La ONU pide abandonar la proyección de Mercator en favor de mapas más “precisos” sin distorsiones cartográficas

    La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa