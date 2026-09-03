Falleció también un asaltante: conductor muere chocado por vehículo que escapaba tras robo a camión de cigarros en Maipú

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Patricio Rosas, entregó detalles del choque que terminó con un conductor fallecido tras una persecución policial por el robo a un camión de Chile Tabacos en Maipú, la mañana de este jueves.

Rosas indicó que todo partió en Nueva San Martín con El Conquistador, cerca de las 11.00 horas, en un negocio que estaba siendo abastecido por un distribuidor de una compañía de tabaco.

En el instante en que eso ocurría, los trabajadores fueron abordados por al menos cinco sujetos en un robo que se vio interrumpido cuando apareció una patrulla de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros que realizaba servicios preventivos.

Los efectivos policiales dispararon a los asaltantes.

Frente a ello, los sujetos abordaron un vehículo y escaparon del lugar siendo perseguidos por efectivos de la policía uniformada.

“Al traspasar el eje de la calzada, una señal de pare, colisionan lamentablemente una víctima civil que se encontraba transitando en su respectivo vehículo en el lugar. Eso deja inmediatamente como resultado un fallecido civil no vinculado con este primer hecho”, explicó el fiscal.

Rosas señaló que “producto de esta colisión, se vuelca el vehículo donde iban arrancando, huyendo cuatro asaltantes”.

En el interior del vehículo volcado en calle 4 Poniente encontraron cajas de cigarros.

El persecutor precisó que uno de los sujetos había escapado por su cuenta y eran cuatro los que se desplazaban en el vehículo que chocó.

Según información de Carabineros uno de esos cuatro fue reportado como fallecido tras ser derivado al Hospital El Carmen.

“Todas estas personas son chilenas, mayores de edad, y estamos precisamente trabajando en dos líneas investigativas. La primera para la identificación absoluta de su verdadera identidad, de quienes se encontraban abordo de este vehículo que tenía un encargo vigente. Y, en segundo lugar, respecto al fallecido, indagar lo más pronto cuáles son las causas de su muerte”, expuso Rosas.

Por su parte, el coronel Jorge Molina, prefecto de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros informó que es materia de investigación si el asaltante fallecido murió a raíz del choque o por el disparo de los efectivos policiales.

La patrulla estaba realizando una labor preventiva ante denuncias de vecinos sobre un aumento de actividades delictivas en la zona y sorprendió a la banda “en flagrancia”.

“Procediendo a intentar su detención, lo que generó un disparo de personal de Carabineros hacia este vehículo que se dio a la fuga. En su huida, no respetó una señal Pare, colisionando a un vehículo que se desplazaba en sentido contrario, provocando el lamentable fallecimiento del conductor”, relató el coronel.