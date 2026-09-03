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    Política

    Moreira reacciona a sinceramiento de Bachelet en su apuesta cuesta arriba por liderar la ONU y apunta a México y Brasil

    El vicepresidente del Senado planteó que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva “no fueron lo suficientemente proactivos para lograr el objetivo que se habían planteado”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    “Sé que no voy a ser secretaria general”, afirmó este jueves la expresidenta Michelle Bachelet, sincerando el complejo estado de su postulación para liderar Naciones Unidas.

    El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por Los Lagos e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira, comentó los dichos de Bachelet en una declaración en video.

    En la grabación, el senador gremialista dice que se debe respetar que el gobierno del Presidente José Antonio Kast haya optado por no respaldar la postulación de la exmandataria y apunta a los gobiernos de Brasil y México por haber mantenido a Bachelet en carrera.

    Moreira es el vicepresidente del Senado de Chile desde el 11 de marzo.

    “El Presidente Kast tomó una decisión en torno al apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet y nosotros tenemos que respetarla. Sin embargo, a la hora de buscar culpable, no nos olvidemos que dos potencias de la diplomacia latinoamericana como son México y Brasil la apoyaron. Si hay alguna responsabilidad, en alguna medida ellos la tienen”, sostuvo.

    En esa línea, planteó que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva “no fueron lo suficientemente proactivos para lograr el objetivo que se habían planteado”.

    “Entonces, no nos lavemos las manos como lo está haciendo México y Brasil”, cerró.

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