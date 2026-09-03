Alejandro Tabilo remonta un duro partido ante Alexei Popyrin y avanza por primera vez a la tercera ronda del US Open

La gira de cemento por Norteamérica sigue siendo muy productiva para Alejandro Tabilo (28º del ranking ATP). El tenista nacional ha ido recuperando poco a poco la confianza y este jueves lo ratificó accediendo por primera vez a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras superar al australiano Alexei Popyrin (130º), por 2-6, 7-6(4), 7-6(3) y 6-2.

El rival del zurdo no era para nada sencillo. Solo hace dos años fue campeón del Masters 1000 de Montreal y llegó a estar en el puesto 19 de la clasificación mundial. Es decir, un tenista totalmente familiarizado con la superficie y con recursos para complicar a cualquiera. De hecho, supo emplear bastante bien su metro y 96 centímetros y ofreció dura resistencia.

En el primer set, el chileno se vio muy apagado y falto de ritmo. Así, no fue extraño que el oceánico se adelantara con un quiebre en el quinto juego, después de una doble falta del chileno, y luego repitiera la acción con una nueva ruptura en el séptimo. Además, sirvió muy bien, utilizó con claridad su potente derecha y aprovechó el bajo porcentaje de segundos saques del nacional.

Con la ayuda de un bullicioso grupo de compatriotas que lo alentó sin parar, Ale intentó meterse en el partido y recuperar las sensaciones. Poco a poco mejoró sus números y bajó sus indicadores de errores no forzados, pero su rival seguía muy sólido sacando. Sin embargo, este sintió la presión en el tie break, donde el pupilo de Germán Gaich se puso rápidamente 4-0 gracias a un juego mucho más agresivo. Y si bien el australiano amagó una remontada, Tabilo estuvo sólido para ganar los puntos claves e igualar el partido.

El repunte

Ganar el desempate le permitió meterse en el partido al nacido en Toronto y meterle presión a su rival. Sin embargo, este no aflojaba en su juego, por lo que cada uno se mantuvo firme conservando su servicio sin mayores complicaciones hasta llegar nuevamente a un tie break. Ahí, otra vez el número uno el país se adelantó en el marcador con un tenis bastante agresivo y con buenas decisiones para empezar a desenredar la difícil madeja que le propuso el oriundo de Sídney.

Con el envión anímico, Ale profundizó la confianza en su juego, especialmente en los momentos en que debía ser agresivo, al punto de totalizar 55 tiros ganadores. Siguió buscando el revés de su rival y mantuvo la calma, mientras su adversario igualmente no se doblegaba con facilidad.

De ese modo, el primer quiebre del partido para el nacional llegó en el cuarto game, lo que en la práctica se transformó en el pasaje para asegurar la victoria frente a un corajudo oponente, quien incluso tuvo un 15-40 en el siguiente juego, pero la raqueta chilena estuvo brillante para salir de esa situación de apremio y avanzar hacia el triunfo con un break después de tres horas y 22 minutos de fuerte lucha.

Por el paso a los octavos de final se enfrentará al ganador del partido entre el número dos del mundo y primer cabeza de serie, Alexander Zverev, y el francés Quentin Halys (52º), quienes se enfrentan la noche de este jueves.