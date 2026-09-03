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    Mundo

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    La medida del Departamento del Tesoro se produce en el marco del embargo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por Washington.

    Por 
    Europa Press
    Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el marco del embargo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por Washington.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incluido en la “lista negra” a Castro, así como a varias entidades vinculadas a las autoridades estatales, como el Banco Exterior de Cuba (BEC), con sede en La Habana, y Comercial Cupet, encargada de operaciones de comercio exterior de importación y exportación de bienes y servicios para el sector petrolero.

    Asimismo, han sido sancionadas Nicarotec, Abapet y Cexni, empresas estatales de Cuba especializadas en la gestión, logística y explotación de sectores clave de su economía, como el sector de los servicios técnicos e industriales, el equipamiento tecnológico para infraestructura energética y la importación de materias primas o maquinaria para el procesamiento de níquel y cobalto.

    El Departamento de Justicia estadounidense imputó en mayo de 2026 al expresidente cubano por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

    Castro fue acusado -junto con Lorenzo Alberto Pérez-Pérez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Bárzaga; Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez- por un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

    El último paquete de sanciones se produce en un contexto de bloqueo energético y comercial impuesto por Washington contra la isla caribeña a principios de este año que ha agravado aún más la crisis que asola Cuba, país que ha sufrido constantes apagones por falta de electricidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la pasada semana un memorando para prorrogar el embargo un año más, esto es, hasta septiembre de 2027.

    Más sobre:CubaEE.UU.nietoRaúl CastroFidel Ernesto Castro CalisDepartamento del TesoroOFACTrumpMundo

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