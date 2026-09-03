Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

Gloria Steinem en los Premios de Medios para Mujeres 2019 en Nueva York, en esta foto de archivo del 22 de octubre de 2019.

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una de las figuras más destacadas del activismo feminista, falleció el 2 de septiembre en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó una publicación en su perfil de Instagram.

“Gloria Steinem falleció pacíficamente en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la amaban. Los casi 100 años de Gloria en este mundo fueron años bien vividos, y continuó trabajando por la igualdad hasta el final”, señala el mensaje publicado en la red social.

Gloria Steinem, who died on September 2, 2026, was a fierce Trump critic, calling him the "harasser in chief" and urging him to resign. Read more 👇 pic.twitter.com/Iwt6usnoAv — Newsweek (@Newsweek) September 3, 2026

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, agrega.

Nacida el 25 de marzo de 1934, no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años, debido a los traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos. Gran parte de su vida transcurrió viajando, dando charlas en campus universitarios y centros comunitarios, y participando en concentraciones y marchas.

Steinem, nacida en Toledo (Ohio), fue una de las voces más influyentes del movimiento de mujeres en Estados Unidos y una firme defensora de las causas feministas.

Gloria Steinem, longtime symbol of the women’s movement who spent more than six decades as a journalist and activist, has died. She was 92.



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De hecho, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal y sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta.

Del periodismo al activismo feminista

Colaboró con la revista Huntington Hartford’s Show en los años sesenta. Incluso, se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como “conejita” para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, desarrolló el concepto de “libertad reproductiva”, es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

Breaking News: Gloria Steinem, the feminist crusader who galvanized the modern women’s movement, challenged sexist assumptions and fought for gender equality, has died at 92. https://t.co/WOWaPBpero — The New York Times (@nytimes) September 3, 2026

Creó junto a otras feministas, como Bella Abzug y Betty Friedan, el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue fundadora en los años setenta, junto con Dorothy Pitman Hughes, de la revista feminista Ms (Señora).

En España, en 2021, la escritora ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Breaking news: Gloria Steinem, celebrated author and activist who became one of the most influential voices behind the women’s movement through the second half of the 20th century and into the 21st, died at her home in New York City.



She was 92. https://t.co/v4YgTVutcG — The Washington Post (@washingtonpost) September 3, 2026

Antes de involucrarse como freelance en temas que afectaban a las mujeres, escribiendo para la revista Esquire, había estudiado Gobierno en la universidad estadounidense Smith College y trabajado como directora de la “Independent Research Service”, una organización financiada por la CIA.

Una casa dedicada al diálogo y la justicia social

Durante sus últimos años recibió a cientos de invitados en la sala de su casa para los Talking Circles y, en su próximo libro, An Unexpected Life, escribió: “He vivido ya durante más de cincuenta años en esta casa de tipo brownstone, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras después de que yo me haya ido”.

Gloria Steinem, feminist icon and founder of Ms. Magazine, has died at 92 https://t.co/G5RZ0erZRr pic.twitter.com/BdStI4RNlq — CNN (@CNN) September 3, 2026

Después de su muerte queda su compromiso de que su casa se convierta en un centro para los movimientos de justicia social porque, como pensaba y decía: “El aleteo de una mariposa puede cambiar el tiempo a cientos de kilómetros de distancia”.

Su voluntad es que quienes deseen honrarla, en lugar de enviar flores, hagan una donación a la Fundación Gloria.