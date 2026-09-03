Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: cuatro estaciones están cerradas en L1

Así funciona la red de Metro este domingo 23 de agosto

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

L1 tiene cuatro estaciones cerradas

Metro informó que debido a una “emergencia médica”, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro Valdivia y Los Leones permanecen cerradas.

15:02 hrs. 🔴 Estaciones cerradas y sin servicio de trenes, debido a emergencia médica:



❌️ Salvador

❌️ Manuel Montt

❌️ Pedro de Valdivia

❌️ Los Leones (combinación suspendida) https://t.co/lfBzz6z7Jt — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 3, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 0 6:0 0 horas con la totalidad de la red disponible.