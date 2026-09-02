Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

Mubi Fest, el festival organizado por el servicio de streaming y distribuidora de cine, celebrará su tercera edición en Santiago entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre. De acuerdo a lo que detalla la firma a Culto, el evento se celebrará por primera vez en Matucana 100.

El adelanto de programación –que consiste en siete de las 20 películas que se exhibirán este año– es integrado por estrenos 2026, destacadas cintas chilenas que son parte del catálogo de la compañía y filmes ya inscritos en la cultura popular.

El título más fresco es Pulp: What do you do for an encore?, documental de Garth Jennings sobre la banda liderada por Jarvis Cocker. Con fecha de lanzamiento en la plataforma para el 25 de septiembre, el filme recorre la historia de los oriundos de Sheffield mientras captura los conciertos que brindaron en la O2 Arena de Londres en junio de 2025.

Candidata a la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026 y éxito de taquilla en su país, Hope es el primer largometraje en una década del surcoreano Na Hong-jin (The wailing). La historia sigue a un jefe de policía rural de Corea del Sur y a los habitantes del pueblo mientras luchan contra una amenaza extraterrestre. Además de nombres locales, actúan Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

También estrenada en la última edición de Cannes –aunque no en competencia–, Her private hell es otro esperado regreso. Tras crear dos series y tener una experiencia cercana a la muerte, el danés Nicolas Winding Refn presenta una futurista película sobre una atormentada joven que inicia la búsqueda de su padre y un soldado estadounidense que desea rescatar a su hija del infierno. Titulada Su propio infierno en Latinoamérica, es la primera cinta del director de Drive (2011) desde The neon demon (2016).

Denominación de origen (2024), de Tomás Alzamora, llegará a Mubi el próximo 18 de septiembre; en tanto, La misteriosa mirada del flamenco (2025), el filme con el que Diego Céspedes triunfó en Cannes, es parte de su catálogo desde junio de este año. Ambas, dos de las producciones chilenas más comentadas del último tiempo, se proyectarán en el encuentro que se desarrollará en Matucana 100.

En una muestra de la amplitud del evento, la edición 2026 de Mubi Fest también confirma a Black Panthers (1968), cortometraje sobre el Partido Pantera Negra en Oakland (California) durante las protestas ocurridas tras el arresto de uno de sus fundadores, y Ghost in the shell (1995), la fundamental película de animación del japonés Mamoru Oshii.

La compañía revelará próximamente los otros títulos de la programación, los horarios de las funciones y las coordenadas de la venta de entradas.