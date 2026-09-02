Enjoy presenta su renuncia a la operación del casino en la comuna de Los Ángeles

Enjoy presentó una nueva renuncia para la operación de uno de los actuales casinos que opera.

La licencia para que Enjoy pudiera operar el casino en la comuna de Los Ángeles, Región de Biobío terminaba el 30 de julio de 2038, pero la firma presentó ante la Superintendencia de Casinos de Juego una solicitud de renuncia a dicho permiso de operación “conforme a la modalidad de renuncia con tres años de anticipación”.

“La presentación de dicha solicitud se efectuó en cumplimiento de lo acordado en la junta extraordinaria de accionistas de Casino Gran Los Ángeles S.A. celebrada el día de hoy. Dicha renuncia deberá ser calificada y resuelta por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego”, explicó Enjoy en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En caso de tener éxito con su solicitud, la firma comentó que “la renuncia se hará efectiva una vez transcurrido el plazo de tres años contado desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución exenta que la autoriza”.

La firma también comentó que Casino Gran Los Ángeles S.A, filial con que Enjoy opera en la zona, “continuará operando el casino de juego individualizado y dando cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones legales y reglamentarias, incluido el pago de la oferta económica comprometida”.

Esta solicitud se suma a las renuncias que ya realizó, y fueron aprobadas, para sus operaciones en las comunas de Coquimbo (Región de Coquimbo), Pucón (Región de La Araucanía) y Viña del Mar (Región de Valparaíso).

El anuncio también se da en el contexto de que Enjoy debió pasar por dos procesos de reorganización judicial. El segundo, suscrito en agosto de 2024, obligó a la otrora mayor empresa de casinos de Chile a desprenderse de la mayoría de sus activos, como sus hoteles-casinos en Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas, que quedaron bajo una nueva empresa llamada Casinos de Chile, más Punta del Este.