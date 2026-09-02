Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

La economía chilena no levanta cabeza. El martes se dio a conocer el último Imacec correspondiente a julio, que evidenció una contracción de la economía de un 1,5%, la mayor en cinco años. De esta manera, la actividad económica acumula una caída de 0,4% en el año.

El exsubsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Alejandro Micco, analizó las causas que explican este magro desempeño.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, Micco aseguró que si bien Chile arrastra “un crecimiento bastante mediocre desde 2012″, las expectativas al inicio del gobierno de José Antonio Kast “estaban mucho más altas”, dado que existía un “consenso muy grande de que había que hacer cambios en pos de mayor crecimiento”.

Y esta caída que han experimentado las expectativas económicas en los meses recientes, estaría en gran medida explicada, según Micco, por el alza en el precio de los combustibles de marzo, también conocido como el “bencinazo”.

“Se sobreexpuso a la economía con el shock del petróleo, que era importante, porque si uno ve a nivel mundial, la caída de las expectativas de los consumidores de Chile es la segunda más grande después del episodio del shock del petróleo, mucho más que todo el resto del mundo”, argumentó.

“Creo que es el momento de sentarse y pensar por qué las expectativas no reaccionan”, sostuvo.

Valparaiso, 24 de marzo 2026 Aglomeracion de usuarios cargando combustible en una estacio de servicio Shell, ubicada en avenida Errazuriz, tras anuncio de alza del precio de la bencina Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Efecto del Mepco

Aunque el Ejecutivo ha explicado que fue el alza internacional del precio del petróleo y el alto costo que ello implicaba, lo que obligó a dejar sin efecto el componente de subsidio del Mepco y traspasar al mercado local todo el aumento externo, de una vez -en marzo, el exsubsecretario evaluó este episodio como “un mal manejo de las expectativas”.

“Yo creo que ahí hubo un tema de que quizás todavía estaban en un modo campaña, de todavía justificar todo en que todo venía mal, que había que hacer ajuste fiscal, que yo estaba muy de acuerdo que había que hacerlo”, declaró.

En base a esto, Micco calificó el ajuste en el Mepco como “un error” por parte del gobierno para las expectativas económicas, ya que “coordinó a toda la población a estar mirando una mala noticia, muy fuerte”.

“Si sabes que hay una situación muy grave, no puedes hacer nada porque el país está quebrado. Creo que ahí hubo un tema de que le pegó muy fuerte a la expectativa y ha sido difícil volver nuevamente a subirnos a un carro más optimista”, agregó.

Pese a que el precio de los combustibles ha presentado algunas caídas desde la primera y mayor alza en marzo, aún no se ha logrado recuperar el precio previo a la guerra.

Revisa la entrevista completa en el video: